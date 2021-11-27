中職／林靖凱覺得他很緊張 林子豪：11點睡到11點

統一獅隊將未滿20歲的林子豪帶進總冠軍賽名單，初征大賽的他，前一晚吃好睡好，今天賽前笑說：「從11點睡到11點」，倒是學長林靖凱覺得他一臉就很緊張。

林子豪首戰未排進先發名單，今天若能替補出賽，將以19歲又243天之齡並列總冠軍賽史上第2年輕出賽野手，最年輕紀錄是陳子豪的19歲又81天。

林子豪坦言，名單剛出來那天是有點興奮，沒有睡很好，但昨天完全不受影響，「睡滿好的，11點睡到11點，沒有想太多，上場就好好表現。」

林子豪自覺不緊張，但他最敬畏的前輩林靖凱不這麼認為，林子豪透露：「他說看我的臉就很緊張，一直叫我不要緊張，但我是跟他說我還好。」

林子豪全季在三壘發生16次失誤，牽動獅隊用人邏輯，最終在首戰三壘啟用老將陳鏞基穩定軍心，林子豪待命代打。

首度在總冠軍賽出賽，林子豪將面對破萬人場面，他也曾想像過出賽場景，「名單出來那天，有想像過與德保拉對決的感覺，應該會很緊張。」

談到下半季的守備狀況，他說：「下半季有點力不從心，想做的做不到，很多球感覺是上半季可以接到的，卻接起來很困難的感覺，加上失誤比較多，心態上有點怕怕的。」季末失誤頻頻時，是否擔心與總冠軍賽無緣？林子豪說：「是還好，那時是覺得如果有我，就好好幫助球隊，沒有我也正常。」