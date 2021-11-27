快訊

Omicron變異株「重複感染」多可怕？台大醫：平均10年染1次

金馬58紅毯／許瑋甯深V開到肚臍 轉身大秀雪白裸背

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／林靖凱覺得他很緊張 林子豪：11點睡到11點

聯合報 / 記者陳宛晶／台中即時報導
統一獅隊將未滿20歲的林子豪帶進總冠軍賽名單，初征大賽的他，前一晚吃好睡好。 聯合報系資料照
統一獅隊將未滿20歲的林子豪帶進總冠軍賽名單，初征大賽的他，前一晚吃好睡好。 聯合報系資料照

統一獅隊將未滿20歲的林子豪帶進總冠軍賽名單，初征大賽的他，前一晚吃好睡好，今天賽前笑說：「從11點睡到11點」，倒是學長林靖凱覺得他一臉就很緊張。

林子豪首戰未排進先發名單，今天若能替補出賽，將以19歲又243天之齡並列總冠軍賽史上第2年輕出賽野手，最年輕紀錄是陳子豪的19歲又81天。

林子豪坦言，名單剛出來那天是有點興奮，沒有睡很好，但昨天完全不受影響，「睡滿好的，11點睡到11點，沒有想太多，上場就好好表現。」

林子豪自覺不緊張，但他最敬畏的前輩林靖凱不這麼認為，林子豪透露：「他說看我的臉就很緊張，一直叫我不要緊張，但我是跟他說我還好。」

林子豪全季在三壘發生16次失誤，牽動獅隊用人邏輯，最終在首戰三壘啟用老將陳鏞基穩定軍心，林子豪待命代打。

首度在總冠軍賽出賽，林子豪將面對破萬人場面，他也曾想像過出賽場景，「名單出來那天，有想像過與德保拉對決的感覺，應該會很緊張。」

談到下半季的守備狀況，他說：「下半季有點力不從心，想做的做不到，很多球感覺是上半季可以接到的，卻接起來很困難的感覺，加上失誤比較多，心態上有點怕怕的。」季末失誤頻頻時，是否擔心與總冠軍賽無緣？林子豪說：「是還好，那時是覺得如果有我，就好好幫助球隊，沒有我也正常。」

林子豪 林靖凱 統一獅

延伸閱讀

中職／第一場求穩 獅隊三壘破洞先讓陳鏞基來補

中職／獅象首戰打線出爐！林靖凱扛首棒、岳政華中外野

中職／總冠軍7菜鳥待命 林子豪拚史上第二年輕出賽野手

中職／猛獅28人名單捨棄飛利士 高國慶、陳鏞基穩軍心

相關新聞

中職／兄弟爭冠當挑戰者 林威助：拿出霸氣

中信兄弟隊去年輸給統一獅隊，今年兩隊再次在總冠軍賽交手，兄弟要以挑戰者心態面對衛冕軍，林威助賽前鼓勵球員，拿出「氣勢、態...

中職／餅總神算 賭德保拉、象魔力「套餐模式」出賽

統一獅隊「恐左症」病入膏肓，總教練林岳平早在例行賽尾聲就已經神算，中信兄弟隊將祭出德保拉、象魔力的「左投combo」，今...

中職／王威晨爭冠帶頭衝 想學彭政閔安定感

中信兄弟隊王威晨從2017年起3度參與爭冠，今年以隊長身分再次挑戰，他希望能夠展現出當年「恰恰」彭政閔帶來的安定感，「就...

中職／冠軍賽當神秘嘉賓 張志豪鼓勵隊友：相信自己

中華職棒總冠軍賽今天在洲際球場開打，主場中信兄弟隊特別安排神秘嘉賓，當張志豪上場擔任開球打者時，滿場2萬名球迷報以掌聲加...

中職／任務是攻克兄弟左投 羅國龍要相信「眼睛所見」

羅國龍職棒生涯打到第8年，首度實際參與總冠軍賽，他的任務很明確，就是攻克中信兄弟隊左投群，他的想法也很明確，「只剩7場了...

中職／林靖凱覺得他很緊張 林子豪：11點睡到11點

統一獅隊將未滿20歲的林子豪帶進總冠軍賽名單，初征大賽的他，前一晚吃好睡好，今天賽前笑說：「從11點睡到11點」，倒是學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。