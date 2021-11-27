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中職／餅總神算 賭德保拉、象魔力「套餐模式」出賽

聯合報 / 記者陳宛晶／台中即時報導
總教練林岳平早在例行賽尾聲就已經神算，中信兄弟隊將祭出德保拉、象魔力的「左投combo」。 記者黃仲裕／攝影
總教練林岳平早在例行賽尾聲就已經神算，中信兄弟隊將祭出德保拉、象魔力的「左投combo」。 記者黃仲裕／攝影

統一獅隊「恐左症」病入膏肓，總教練林岳平早在例行賽尾聲就已經神算，中信兄弟隊將祭出德保拉、象魔力的「左投combo」，今天賽前被問到預測兄弟第2戰先發，下注華德茲；兄弟總教練林威助今天賽前也證實，象魔力此役待命牛棚

7戰4勝制的總冠軍賽今天在洲際球場展開，首戰是氣勢之爭，雙方都推出王牌投手打頭陣，首戰勢在必得。

談到首戰打線安排，林岳平指出，「第一場各隊一定先求穩，相信他們排出來也是守備型的，雙方都有一個想法，就是我的投手不失分，低比分要贏球，雙方都押出最好的投手，所以先要有守備可以幫助不失分，再來期待得分。」

德保拉本季對獅隊先發7場，取得6勝0敗、防禦率1.72的壓倒性優勢，獅隊是否考慮不讓布雷克硬碰硬？餅總回應：「走到這一步不用再閃躲了，如果我可以贏過德保拉，也許我們的機會就變高。」

象魔力例行賽2場後援對戰獅隊，合計5局無失分、送出8K，也帶給獅隊不小壓力，餅總預期德保拉、象魔力將以「套餐」模式綁在同場出賽，例如1、4、7場都是德保拉先發、象魔力後援，考驗獅隊能否成功治癒「恐左症」。

德保拉 林岳平 牛棚

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