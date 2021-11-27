中職／王威晨爭冠帶頭衝 想學彭政閔安定感

中信兄弟隊王威晨從2017年起3度參與爭冠，今年以隊長身分再次挑戰，他希望能夠展現出當年「恰恰」彭政閔帶來的安定感，「就由我帶頭衝吧」。

中職總冠軍賽今天開打，中信兄弟與統一獅隊再次交手，今天洲際球場吸引了2萬人滿場，王威晨心情很興奮，「我喜歡這種張力大的比賽，因為會有很多球迷，也希望可以幫助球隊贏球，這是最重要的」。

從上周例行賽結束後，王威晨就開始希望總冠軍賽趕快開打，但是這周備戰期仍不忘以隊長方式，幫忙教練團照顧球隊，「我們準備好面對總冠軍賽」。

今年多了隊長身分，王威晨回想起第一次打總冠軍賽，看著彭政閔、王勝偉、陳江和的身影，帶給自己安定感，也希望自己今年可以辦到，「比較沒經驗的選手，不知道該怎麼做的時候，可以給他們一種安定感，不知道怎麼做，就跟著我衝吧。」

今年再次對上獅隊，王威晨認為，球隊目前氣氛不錯，都很想要跟對手對抗、有個輸贏，「每一年都是重新開始，今年又有這個機會挑戰冠軍，絕對不會放過」。