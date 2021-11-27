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棒球／城市對抗賽 興富發單局灌10分賞台南首敗

中央社 / 台北27日電
城市棒球對抗賽27日進入第3天賽程，台北興富發在第2局進帳10分，終場以16比6擊敗台南市，其中第4棒林郁祐演出3安猛打賞。 中央社
城市棒球對抗賽27日進入第3天賽程，台北興富發在第2局進帳10分，終場以16比6擊敗台南市，其中第4棒林郁祐演出3安猛打賞。 中央社

城市棒球對抗賽今天進入第3天賽程，地主台北興富發和台南市交手，第2局興富發把握對手單局4次失誤，單局進帳10分，終場以16比6擊敗台南市，賞給台南在本屆賽會首敗。

台南市在1局下率先攻下1分，不過第2局台南市一共發生4次失誤，興富發把握住對手守備不穩，單局出現5支安打、3次保送，攻下10分奠定勝基。興富發總教練呂明賜表示，對手可能是受到場地濕滑的影響，不論是接球或是傳球都出現失誤，而且發生在同一局，對手的連續失誤讓球隊可以大量得分。

不只台南市守備受天氣影響，台北興富發在6局也發生2次失誤，讓對手攻下3分。對此呂明賜指出，由於場地濕滑，滾地球在場上滾動以後會濕掉，因此有特別交代三壘手，如果握球時球是濕的話，可以傳一個彈跳，避免非必要的失誤。

這場比賽台北市政府體育局邀請台北市敦化國小、重慶國中及長安國中棒球隊到場觀賽，讓超過百名小球員親臨現場，在看台上高舉自製加油道具，吶喊著加油口號。賽後體育局也安排小朋友進到場內，和教練團、球員合照，許多小球員是首次踏上人工草皮的天母棒球場。

呂明賜表示，很高興這些台北市球隊的小朋友到場為球員加油，也希望台北興富發能成為他們的榜樣，「謝謝這些小朋友，我們今天也打出一場好球，希望他們在往後的比賽也能打出好成績。」

今天原定午場由屏東紅尾和新北禾聯交手的比賽，因雨延至29日下午1時進行。

呂明賜 棒球

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