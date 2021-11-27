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中職／任務是攻克兄弟左投 羅國龍要相信「眼睛所見」

聯合報 / 記者陳宛晶／台中即時報導
羅國龍。記者陳宛晶／攝影
羅國龍。記者陳宛晶／攝影

羅國龍職棒生涯打到第8年，首度實際參與總冠軍賽，他的任務很明確，就是攻克中信兄弟隊左投群，他的想法也很明確，「只剩7場了，就相信自己眼睛看到的，相信我的反應。」

羅國龍在2013年季後選秀進入獅隊，曾在2015、16年站穩外野一席，連兩年奪得金手套，但近年受到傷勢影響加上新生代好手輩出，交出主戰位置，2018、20年總冠軍賽都未進入28人名單，只能隨隊參與，職棒生涯打了8年，今年才首度體驗台灣大賽滋味。

自己狀況好時，球隊沒有總冠軍賽打，球隊打進總冠軍賽時，生涯開始遭遇挫折，羅國龍坦言也覺得自己機運不好，「但我覺得不是每個人都會那麼順，生涯一定有高低起伏，我只是比較早遇到。」

今年僅在一軍出賽46打席，總計40打數敲出6安打、打擊率1成50，卻進入28人名單，羅國龍握有一項關鍵數據。

羅國龍本季對兄弟左投合計8打席、6打數，敲出3安打，包括對呂彥青的2安打、象魔力的1安，在獅隊亟需在陣容中放進1名右打外野手的考量下納入羅國龍。

羅國龍表示，「在場下就是多看投手習慣、捕手配球，還有他們怎麼攻擊好球帶，上去就明確一點，例行賽還有成績壓力，只剩7場了，就相信自己眼睛看到的，相信自己的反應。」

高（羅）家4兄弟都進入職棒，總冠軍賽經驗卻比想像中更少，先前只有高國輝在2013、2016年參與過，羅國龍直到今年才跟進，成為兄弟檔第2人，他對小弟高國麟也很期待，期望他的成績一年比一年更好，有機會在台灣大賽遭逢。

高國麟也以自身角色出發給予哥哥建議，羅國龍透露，「他是跟我說，他以前也是像我一樣很少上場的球員，就把你的事情做好就好，可以控制的就做好，其他的不用擔心。」

羅國龍 台灣大賽

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