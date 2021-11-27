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中職／兄弟首戰搶勝 德保拉先發、象魔力中繼待命

聯合報 / 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟投手象魔力。圖／聯合報系資料照
中信兄弟投手象魔力。圖／聯合報系資料照

中信兄弟隊在今晚開打的總冠軍賽壓出王牌投手德保拉還不夠，左投象魔力也在牛棚待命，不過總教練林威助仍保留象魔力先發可能性，3洋投加上2本土呂彥青、鄭凱文，都是先發人選。

7戰4勝的短期賽制，考驗投手調度，兄弟今年帶了12名投手進入總冠軍賽，除了德保拉外，象魔力、華德茲、鄭凱文、呂彥青、陳琥、廖乙忠都可先發可中繼，林威助表示，不會有雙先發安排，「狀況不好就換，長中繼投手滿多」。

雖然安排好今天象魔力中繼，但林威助表示，象魔力也可能先發，三名洋投外，呂彥青跟鄭凱文也是先發人選，但是鄭凱文也可能中繼。

總冠軍賽28人名單出來，林威助都有模擬好各種陣容的可能性，「該怎麼調度，平常都做過了，沒辦法十全十美。」

今年第一次接掌一軍兵符，林威助從球季開始就保持戰戰兢兢的心情，到了總冠軍賽也是一樣，他笑說：「很少有睡好的時候。」

林威助 鄭凱文

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