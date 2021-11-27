中職／第一場求穩 獅隊三壘破洞先讓陳鏞基來補

統一獅隊三壘守備破洞全中職最大，總冠軍賽首戰由誰鎮守三壘？總教練林岳平決定將重任交給老將陳鏞基，他解釋考量就是一個「穩」字，希望讓系列賽以平穩開局。

獅隊雖取得下半季冠軍，但打到季末攻守失調，還有蔓延整季的守備問題，三壘更是破了大洞，整季在三壘出現34次失誤、守備率0.894，比味全龍隊（28次失誤、守備率0.906）還慘，光是林子豪就「貢獻」了16次失誤。

攤開個人三壘守備成績來看，堪稱誰來守都一樣，林子豪、郭阜林、陳重廷守備率都不到0.900，經驗最老到的陳鏞基則是0.926。

首戰先發打序排出，陳鏞基扛三壘手、第8棒，被問到是否最終決定守備優先？餅總解釋，「第一場先穩定一下，讓球隊打守之間都平均穩定的開始。」他笑說：「打下去會怎樣不知道，說不定陳鏞基和去年一樣威猛，明天開始就第4棒，今天是第二輪的第4棒。」