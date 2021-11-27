聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／第一場求穩 獅隊三壘破洞先讓陳鏞基來補
統一獅隊三壘守備破洞全中職最大，總冠軍賽首戰由誰鎮守三壘？總教練林岳平決定將重任交給老將陳鏞基，他解釋考量就是一個「穩」字，希望讓系列賽以平穩開局。
獅隊雖取得下半季冠軍，但打到季末攻守失調，還有蔓延整季的守備問題，三壘更是破了大洞，整季在三壘出現34次失誤、守備率0.894，比味全龍隊（28次失誤、守備率0.906）還慘，光是林子豪就「貢獻」了16次失誤。
攤開個人三壘守備成績來看，堪稱誰來守都一樣，林子豪、郭阜林、陳重廷守備率都不到0.900，經驗最老到的陳鏞基則是0.926。
首戰先發打序排出，陳鏞基扛三壘手、第8棒，被問到是否最終決定守備優先？餅總解釋，「第一場先穩定一下，讓球隊打守之間都平均穩定的開始。」他笑說：「打下去會怎樣不知道，說不定陳鏞基和去年一樣威猛，明天開始就第4棒，今天是第二輪的第4棒。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言