快訊

默沙東、輝瑞口服藥資料送審 食藥署拚12月中過EUA

Omicron變異株高傳染力 指揮中心：春節專案若調整需看2條件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／第一場求穩 獅隊三壘破洞先讓陳鏞基來補

聯合報 / 記者陳宛晶／台中即時報導
總教練林岳平首戰決定將三壘重任交給老將陳鏞基。 聯合報系資料照
總教練林岳平首戰決定將三壘重任交給老將陳鏞基。 聯合報系資料照

統一獅隊三壘守備破洞全中職最大，總冠軍賽首戰由誰鎮守三壘？總教練林岳平決定將重任交給老將陳鏞基，他解釋考量就是一個「穩」字，希望讓系列賽以平穩開局。

獅隊雖取得下半季冠軍，但打到季末攻守失調，還有蔓延整季的守備問題，三壘更是破了大洞，整季在三壘出現34次失誤、守備率0.894，比味全龍隊（28次失誤、守備率0.906）還慘，光是林子豪就「貢獻」了16次失誤。

攤開個人三壘守備成績來看，堪稱誰來守都一樣，林子豪、郭阜林、陳重廷守備率都不到0.900，經驗最老到的陳鏞基則是0.926。

首戰先發打序排出，陳鏞基扛三壘手、第8棒，被問到是否最終決定守備優先？餅總解釋，「第一場先穩定一下，讓球隊打守之間都平均穩定的開始。」他笑說：「打下去會怎樣不知道，說不定陳鏞基和去年一樣威猛，明天開始就第4棒，今天是第二輪的第4棒。」

陳鏞基 林子豪 林岳平

延伸閱讀

中職／總冠軍7菜鳥待命 林子豪拚史上第二年輕出賽野手

中職／猛獅28人名單捨棄飛利士 高國慶、陳鏞基穩軍心

MLB／運動家簽下莊陳仲敖 隊史第四位台將

中職／對兄弟左投「苦手」 獅有哪些可用之兵？

相關新聞

中職／兄弟爭冠當挑戰者 林威助：拿出霸氣

中信兄弟隊去年輸給統一獅隊，今年兩隊再次在總冠軍賽交手，兄弟要以挑戰者心態面對衛冕軍，林威助賽前鼓勵球員，拿出「氣勢、態...

中職／獅象首戰打線出爐！林靖凱扛首棒、岳政華中外野

中華職棒總冠軍賽今天點燃戰火，中信兄弟隊先發投手推出德保拉，與統一獅隊布雷克強強相碰，先發打線出爐，獅隊將林靖凱拉到第一...

中職／兄弟首戰搶勝 德保拉先發、象魔力中繼待命

中信兄弟隊在今晚開打的總冠軍賽壓出王牌投手德保拉還不夠，左投象魔力也在牛棚待命，不過總教練林威助仍保留象魔力先發可能性，...

中職／第一場求穩 獅隊三壘破洞先讓陳鏞基來補

統一獅隊三壘守備破洞全中職最大，總冠軍賽首戰由誰鎮守三壘？總教練林岳平決定將重任交給老將陳鏞基，他解釋考量就是一個「穩」...

中職／任務是攻克兄弟左投 羅國龍要相信「眼睛所見」

羅國龍職棒生涯打到第8年，首度實際參與總冠軍賽，他的任務很明確，就是攻克中信兄弟隊左投群，他的想法也很明確，「只剩7場了...

黑豹旗／平鎮攻擊狀況不佳 1分險勝東體晉決賽

黑豹旗高中棒球大賽今天在三重棒球場進行4強賽，平鎮高中因為攻擊狀況不佳、一路苦戰，到6局下才靠著黃冠倫敲出超前二壘安打，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。