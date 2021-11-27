中職／兄弟爭冠當挑戰者 林威助：拿出霸氣

中信兄弟隊去年輸給統一獅隊，今年兩隊再次在總冠軍賽交手，兄弟要以挑戰者心態面對衛冕軍，林威助賽前鼓勵球員，拿出「氣勢、態度、霸氣」三元素。

兄弟去年在三勝一敗的優勢下，遭到獅隊逆轉，今年又在總冠軍賽強碰，換成林威助帶隊挑戰，他認為，短期比賽要打出氣勢，就算贏了三場、輸了三場也不代表什麼，「重點是要贏了四場」。

今年兄弟角色不同，林威助說：「他們是衛冕者，我們就以挑戰者的心態去面對這次的台灣大賽。」昨天集合時提醒球員，「該做得都做得差不多，要求的就是全力以赴、平常心，結果不用想太多，氣勢、態度、霸氣拿出來就對了。」

林威助在2014到2017年以球員身分打總冠軍賽，今年換了新身分，他認為心情不會差太多，但是跟例行賽相比，「求勝的心情多了好幾成，但不要想太多，反而綁手綁腳，平常做什麼就做什麼」。

短期賽要重視攻守哪個環節？林威助指出，守備確實非常重要，會影響球員心情，但是沒有打擊也無法得分，「兩方面都需要」。