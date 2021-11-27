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中職／獅象首戰打線出爐！林靖凱扛首棒、岳政華中外野

聯合報 / 記者蘇志畬／台中即時報導
中華職棒在台中洲際棒球場進總冠軍賽第二場比賽，中信兄弟第九棒岳政華二局下半擊出右外野方向全壘打，帶有兩分打點。 記者黃仲裕／攝影
中華職棒在台中洲際棒球場進總冠軍賽第二場比賽，中信兄弟第九棒岳政華二局下半擊出右外野方向全壘打，帶有兩分打點。 記者黃仲裕／攝影

中華職棒總冠軍賽今天點燃戰火，中信兄弟隊先發投手推出德保拉，與統一獅隊布雷克強強相碰，先發打線出爐，獅隊將林靖凱拉到第一棒，原本的開路先發陳傑憲改打第三棒，兄弟今年一軍出賽29場的岳政華扛起先發中外野手。

本季獅隊面對左打苦手，對上德保拉的打擊率只有2成06，陳傑憲對德保拉29打數敲9安打、打擊率3成10，是先發球員最佳，接下來是林安可的對戰打擊率3成整、林祖傑2成94，今年獅隊尚未從德保拉手中開轟。

4局上統一獅隊林靖凱擊出2分打點二壘安打。記者季相儒／攝影
4局上統一獅隊林靖凱擊出2分打點二壘安打。記者季相儒／攝影

林靖凱今年打擊率3成03，是獅隊本季最穩定的打者，面對德保拉打擊率雖然僅有2成整，不過上壘率是2成50。

布雷克今年對戰兄弟被打擊率為2成23，其中以王威晨對戰打擊率4成29最突出，岳東華、陳家駒及詹子賢也都在3成50左右，布雷克今年挨了兄弟四發全壘打，其中2轟來自許基宏。

岳政華今年一軍出賽機會不多，打擊率也僅1成36，不過去年總冠軍賽打擊率2成50，敲出5支安打中包括一轟，今天被排在先發第九棒、中外野手。

統一獅隊先發陣容

第1棒：林靖凱，二壘手

第2棒：林祖傑，游擊手

第3棒：陳傑憲，中外野手

第4棒：林安可，右外野手

第5棒：吳桀睿，指定打擊

第6棒：郭阜林，一壘手

第7棒：蘇智傑，左外野手

第8棒：陳鏞基，三壘手

第9棒：林岱安，捕手

投手：布雷克

中信兄弟隊先發陣容

第1棒：王威晨，三壘手

第2棒：江坤宇，游擊手

第3棒：許基宏，一壘手

第4棒：陳子豪，右外野手

第5棒：周思齊，指定打擊

第6棒：詹子賢，左外野手

第7棒：岳東華，二壘手

第8棒：陳家駒，捕手

第9棒：岳政華，中外野手

投手：德保拉

德保拉 陳傑憲 布雷克

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