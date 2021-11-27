中職／中華電當職棒第6隊？ 謝繼茂：很有興趣

高雄市長陳其邁日前表示，歡迎中華職棒第6隊落腳高雄，並透露中華電信已到澄清湖球場看過場地。中華電信董事長謝繼茂今天首度公開回應，對中職第6隊「很有興趣」，等新的運動獎勵條例出來，對評估可能產生轉折性結果。

隨著味全龍隊今年回歸一軍，中華職棒邁入5隊時代，面對部分球員仍缺乏舞台，不時傳出成立第6隊消息。近期，中華職棒會長蔡其昌曾在聯盟官方直播節目透露，中華電信有意願加入成為第6隊，讓球迷不斷敲碗。

謝繼茂今天出席中華電信舉辦的全國企業志工淨灘淨山活動，中央社記者詢問對爭取成立中職第6隊的看法；謝繼茂回應，這部分還在評估，尤其中華電信希望看到新的運動獎勵條例出來，對於評估上可能會產生一些轉折性的結果。

謝繼茂表示，中華電信對中職第6隊「很有興趣」，但評估自己的能力也很重要，畢竟職棒經營不是中華電信熟悉的領域，會非常謹慎進行相關評估。

體壇人士22日在蔡其昌等人陪同下，赴立法院拜會各黨團，呼籲盡速通過「運動產業發展條例」第26條之2修法，增訂企業捐助運動產業的抵稅額度，提升企業擴大參與體育的誘因。

蔡其昌也對媒體透露，等立法院近期三讀通過「運動產業發展條例」修法後，中華電信會進行正式最後評估。