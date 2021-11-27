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黑豹旗／上一場太緊張 平鎮王彥恩回穩繳7局好投

中央社 / 新北27日電
黑豹旗高中棒球大賽4強賽，平鎮高中投手王彥恩（前）用94球完投7局，被敲5支安打，出現3次四死球，飆出10次三振，僅失1分，奪下勝投，幫助平鎮以2比1擊敗台東體中，晉級決賽。 中央社
黑豹旗高中棒球大賽4強賽，平鎮高中投手王彥恩（前）用94球完投7局，被敲5支安打，出現3次四死球，飆出10次三振，僅失1分，奪下勝投，幫助平鎮以2比1擊敗台東體中，晉級決賽。 中央社

黑豹旗高中棒球大賽今天4強賽，平鎮高中先發投手推出高一的王彥恩，雖然上一場因為太緊張投不好，不過他成功調適心情，並拿出新練7天的滑球，繳出完投7局失1分表現。

王彥恩上一場在20日16強賽先發對戰玉里高中控球不穩，投1局被敲2支安打，投出3次保送、1次三振，失掉1分；不過此戰馬上回穩，用94球完投7局，被敲5支安打，出現3次四死球，飆出10次三振，僅失1分，奪下勝投，幫助平鎮以2比1擊敗台東體中，晉級決賽。

平鎮高中總教練吳柏宏接受媒體採訪時表示，王彥恩這場比賽表現跟前一場差很多，「上一場他投得有點綁手綁腳，因為是他在高中的第一場大賽，所以難免會有點緊張，之後有去提醒他，幫助他調適，讓教練團可以安心完成這場比賽。」

吳柏宏指出，王彥恩在國小、國中就是球隊主力，本來就有實力，才會把他排在這一場先發，不過因為今天攻擊沒有發揮，讓王彥恩投得比較辛苦。王彥恩此戰最快球速投到145公里，吳柏宏認為，他的速球有一定水準，如果變化球可以壓低，三振率就會提高。

上一場表現不好，王彥恩坦言是因為很緊張，投不進去好球帶，退場之後心情很不好，不過回去放鬆後，這場就不會緊張了。而且在教練羅健銘的幫助下，王彥恩在上一場投完後馬上加練滑球，這場發揮效果，三振大部分都是用滑球拿到。

王彥恩自評這場比賽狀況還不錯，最滿意直球都有投進去好球帶，「想辦法把球丟進去，給他們打就好。」雖然球隊一路苦戰，分數都很接近，不過王彥恩並沒有受到影響，「想辦法守住，不要再讓他們得分就好。」

現在才高一的王彥恩認為，高中層級的打者選球能力較好、打擊力量也不一樣，未來幾年希望加強自己的球速與準度，並能一直贏球。

平鎮高中 球速

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