黑豹旗／平鎮攻擊狀況不佳 1分險勝東體晉決賽

黑豹旗高中棒球大賽今天在三重棒球場進行4強賽，平鎮高中因為攻擊狀況不佳、一路苦戰，到6局下才靠著黃冠倫敲出超前二壘安打，最終以2比1險勝台東體中，晉級冠軍戰。

台東體中在1局上就有攻勢，鄭瑋翔遭到觸身球保送後，靠著杜禹鋒敲安打及投手暴投跑回1分；平鎮在3局下展開反攻，陳致語選到保送後，田子杰敲出二壘安打，接著曾子祐獲得保送形成滿壘，張趙紘再擊出高飛犧牲打，追平比數。

6局下平鎮的陳佳樂選到保送後，透過犧牲觸擊上二壘，黃冠倫再敲二壘安打送回超前分，終場平鎮以2比1險勝東體，晉級明天的冠軍戰。平鎮先發投手王彥恩用94球完投7局，被敲5支安打，出現3次四死球，飆出10次三振，僅失1分，奪下勝投。

已經奪下2連霸的平鎮在8強賽以4比2擊敗大溪高中，這場比賽更是只以1分險勝，近期打擊狀況不佳。平鎮總教練吳柏宏表示，這幾場比賽打擊都太綁手綁腳，「選手沒辦法正常揮棒、掌握攻擊節奏，要再提醒一下，在沒有完全揮擊的情況下，就沒辦法做有效攻擊。」

此戰敲出超前安打的黃冠倫就是透過拉打建功，吳柏宏點出，只要選手敢於拉打，才有辦法完全揮擊，此時長打就會出現，「最近大家狀況都不是很好，希望選手不要給自己壓力太大，雖然比賽有壓力才會有成長，但我覺得他們放太多壓力在自己身上了。」