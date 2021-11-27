快訊

Omicron變異株更易「重複感染」 WHO列4方針警戒

星宇航空今年虧損61億成我國航空之最 民航局要求增資

黑豹旗／平鎮攻擊狀況不佳 1分險勝東體晉決賽

中央社 / 新北27日電
黑豹旗高中棒球大賽27日進行4強賽，平鎮高中一路苦戰，到6局下才靠著黃冠倫（中）敲出超前二壘安打，最終以2比1險勝台東體中，晉級冠軍戰。 （大會提供）中央社
黑豹旗高中棒球大賽27日進行4強賽，平鎮高中一路苦戰，到6局下才靠著黃冠倫（中）敲出超前二壘安打，最終以2比1險勝台東體中，晉級冠軍戰。 （大會提供）中央社

黑豹旗高中棒球大賽今天在三重棒球場進行4強賽，平鎮高中因為攻擊狀況不佳、一路苦戰，到6局下才靠著黃冠倫敲出超前二壘安打，最終以2比1險勝台東體中，晉級冠軍戰。

台東體中在1局上就有攻勢，鄭瑋翔遭到觸身球保送後，靠著杜禹鋒敲安打及投手暴投跑回1分；平鎮在3局下展開反攻，陳致語選到保送後，田子杰敲出二壘安打，接著曾子祐獲得保送形成滿壘，張趙紘再擊出高飛犧牲打，追平比數。

6局下平鎮的陳佳樂選到保送後，透過犧牲觸擊上二壘，黃冠倫再敲二壘安打送回超前分，終場平鎮以2比1險勝東體，晉級明天的冠軍戰。平鎮先發投手王彥恩用94球完投7局，被敲5支安打，出現3次四死球，飆出10次三振，僅失1分，奪下勝投。

已經奪下2連霸的平鎮在8強賽以4比2擊敗大溪高中，這場比賽更是只以1分險勝，近期打擊狀況不佳。平鎮總教練吳柏宏表示，這幾場比賽打擊都太綁手綁腳，「選手沒辦法正常揮棒、掌握攻擊節奏，要再提醒一下，在沒有完全揮擊的情況下，就沒辦法做有效攻擊。」

此戰敲出超前安打的黃冠倫就是透過拉打建功，吳柏宏點出，只要選手敢於拉打，才有辦法完全揮擊，此時長打就會出現，「最近大家狀況都不是很好，希望選手不要給自己壓力太大，雖然比賽有壓力才會有成長，但我覺得他們放太多壓力在自己身上了。」

平鎮高中 棒球

延伸閱讀

黑豹旗／東體外野3帥有表現、王宇翔好投 首闖4強

黑豹旗／壽星鄭瑋翔當英雄 打擊進步畢業挑戰職棒

黑豹旗／白河阮裕智球速進步24公里 畢業要挑戰中職選秀

黑豹旗／「校長」林華偉好投 以破150公里當選秀指標

相關新聞

中職／總冠軍賽開打 林智勝、高國慶有望推進紀錄

中華職棒總冠軍賽今天開打，中信兄弟主場迎戰統一獅隊，洲際棒球場首戰賽事2萬張門票售罄，將是洲際總冠軍賽第6場滿場，獅隊老...

中職／兄弟搶泰迪多了對手 韓職至少有6隊想要！

連續2年為獅隊效力的洋投泰迪（Teddy Stankiewicz），今年季中因選擇代表墨西哥出戰奧運，而提前離隊。近期傳出有望回鍋中職，並轉投中信兄弟，但據韓媒指出，韓職至少有6支球隊想要延攬這名強投

日職／西川遙輝爆與教練爆不和？ 態度惡劣影片被瘋傳

新庄剛志接掌火腿後，立刻進行一連串改革，在季後也出清外野主力西川遙輝、大田泰示等人，誓言打造全新陣容。但近日傳出一則他與火腿教練疑似失和的影片，可能就是遭火腿釋出原因，這負面形象甚至可能會讓他在尋覓新

黑豹旗／平鎮攻擊狀況不佳 1分險勝東體晉決賽

黑豹旗高中棒球大賽今天在三重棒球場進行4強賽，平鎮高中因為攻擊狀況不佳、一路苦戰，到6局下才靠著黃冠倫敲出超前二壘安打，...

中職／總冠軍賽另類魔咒 兄弟若失首戰過去全「亞」

今晚在台中洲際球場上演中職總冠軍賽史上第六次的象獅大戰，雖然已是史上最常見對戰組合，不過首戰兩萬個觀眾席依舊售罄，因為搶...

中職／象獅爭冠軍首戰「王見王」 兄弟投手定位暫保密

中華職棒卅二年總冠軍賽今將於台中洲際球場點燃戰火，首戰上演「王見王」，由中信兄弟隊「雙冠王」德保拉，碰上統一獅隊「勝投王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。