中職／兄弟搶泰迪多了對手 韓職至少有6隊想要！
連續2年為獅隊效力的洋投泰迪（Teddy Stankiewicz），今年季中因選擇代表墨西哥出戰奧運，而提前離隊。近期傳出有望回鍋中職，並轉投中信兄弟，但據韓媒指出，韓職至少有6支球隊想要延攬這名強投。
由於中職洋投米蘭達與卡本特今年轉戰韓職相當成功，米蘭達還一舉成為斗山熊王牌，並打破韓職單季三振紀錄，讓其他球隊也跟進效仿，鎖定在中職繳出佳績的洋投，泰迪就成為目標之一，傳出至少6支球團有興趣，該報導中指出包括斗山熊、SSG登陸者、起亞虎、培証英雄、三星獅、樂天巨人等隊都有洋投需求。
去年泰迪助統一獅拿到台灣大賽冠軍，在今年離隊去打東奧前也有亮眼表現，出賽8場投53.1局，只被敲出32支安打，送出60次三振，防禦率只有1.18，離開前還是聯盟防禦率王。
至於先前傳出中信兄弟有意簽下泰迪，領隊劉志威也證實有接觸，但如今多了韓職球隊加入戰局，最後還是要哪邊的錢包夠深，才有機會搶下這名強投。
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