快訊

Omicron變異株更易「重複感染」 WHO列4方針警戒

星宇航空今年虧損61億成我國航空之最 民航局要求增資

中職／總冠軍賽開打 林智勝、高國慶有望推進紀錄

中央社 / 台北27日電
兄弟老將林智勝都有機會再推進個人總冠軍賽紀錄。 圖／中信兄弟隊提供
兄弟老將林智勝都有機會再推進個人總冠軍賽紀錄。 圖／中信兄弟隊提供

中華職棒總冠軍賽今天開打，中信兄弟主場迎戰統一獅隊，洲際棒球場首戰賽事2萬張門票售罄，將是洲際總冠軍賽第6場滿場，獅隊老將高國慶、兄弟老將林智勝都有機會再推進個人總冠軍賽紀錄。

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽今天開打，年度戰績排名第1的中信兄弟有第1、2、6、7場主場優勢，兄弟總冠軍賽主場賽事門票25日開賣首日1、6戰門票就售罄，今天比賽也將是中職總冠軍賽史上第12場觀眾人數破2萬人、洲際總冠軍賽第6場滿場比賽。

根據中職總冠軍賽歷史統計，率先取得1勝0敗的球隊，有85.7%的機率奪冠，兄弟隊史先取得1勝0敗、奪冠機率71.4%，但0勝1敗、奪冠機率0；獅隊總冠軍賽取得1勝0敗、奪冠機率百分百，但0勝1敗、奪冠機率僅有25%。

今天2隊力拚搶下具指標性意義的首戰，兄弟隊派出本季例行賽與獅對戰沒有敗績的洋投德保拉先發，獅隊派出聯盟勝投王洋投布雷克應戰。

兄弟隊此次總冠軍賽帶上2名老經驗野手周思齊、林智勝，林智勝本季一軍出賽機會雖然不多，但季末回到一軍、有適時表現帶起球隊士氣，總冠軍賽也有個人紀錄待推進。

林智勝總冠軍賽個人累計39得分、僅次於兄弟隊退役球星彭政閔的41得分，累計40打點，也僅次於獅隊老將高國慶的43分打點，都有機會改寫聯盟紀錄，個人累積14發全壘打則已經是聯盟紀錄，有機會再刷新。

獅隊43歲老將野手高國慶也要扮演穩定軍心的角色，個人總冠軍賽累計43打點、5犧牲飛球都是聯盟紀錄，總冠軍賽敲出2發滿貫砲，與張泰山、劉時豪並列聯盟最多，但累計10次雙殺打，也僅次於彭政閔的12次雙殺打聯盟紀錄。

林智勝 高國慶 中職

延伸閱讀

中職／周思齊、林智勝二老帶氣氛 林威助：像定心丸

中職／兄弟28人名單有林智勝 沒有羅傑斯、官大元

中職／林智勝是總冠軍賽全壘打王 史上唯一單場3響砲

中職／胡金龍生涯打擊王動搖？陳傑憲明年超前本錢十足

相關新聞

中職／總冠軍賽開打 林智勝、高國慶有望推進紀錄

中華職棒總冠軍賽今天開打，中信兄弟主場迎戰統一獅隊，洲際棒球場首戰賽事2萬張門票售罄，將是洲際總冠軍賽第6場滿場，獅隊老...

中職／兄弟搶泰迪多了對手 韓職至少有6隊想要！

連續2年為獅隊效力的洋投泰迪（Teddy Stankiewicz），今年季中因選擇代表墨西哥出戰奧運，而提前離隊。近期傳出有望回鍋中職，並轉投中信兄弟，但據韓媒指出，韓職至少有6支球隊想要延攬這名強投

日職／西川遙輝爆與教練爆不和？ 態度惡劣影片被瘋傳

新庄剛志接掌火腿後，立刻進行一連串改革，在季後也出清外野主力西川遙輝、大田泰示等人，誓言打造全新陣容。但近日傳出一則他與火腿教練疑似失和的影片，可能就是遭火腿釋出原因，這負面形象甚至可能會讓他在尋覓新

黑豹旗／平鎮攻擊狀況不佳 1分險勝東體晉決賽

黑豹旗高中棒球大賽今天在三重棒球場進行4強賽，平鎮高中因為攻擊狀況不佳、一路苦戰，到6局下才靠著黃冠倫敲出超前二壘安打，...

中職／總冠軍賽另類魔咒 兄弟若失首戰過去全「亞」

今晚在台中洲際球場上演中職總冠軍賽史上第六次的象獅大戰，雖然已是史上最常見對戰組合，不過首戰兩萬個觀眾席依舊售罄，因為搶...

中職／象獅爭冠軍首戰「王見王」 兄弟投手定位暫保密

中華職棒卅二年總冠軍賽今將於台中洲際球場點燃戰火，首戰上演「王見王」，由中信兄弟隊「雙冠王」德保拉，碰上統一獅隊「勝投王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。