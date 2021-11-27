中職／總冠軍賽開打 林智勝、高國慶有望推進紀錄
中華職棒總冠軍賽今天開打，中信兄弟主場迎戰統一獅隊，洲際棒球場首戰賽事2萬張門票售罄，將是洲際總冠軍賽第6場滿場，獅隊老將高國慶、兄弟老將林智勝都有機會再推進個人總冠軍賽紀錄。
中華職棒7戰4勝制總冠軍賽今天開打，年度戰績排名第1的中信兄弟有第1、2、6、7場主場優勢，兄弟總冠軍賽主場賽事門票25日開賣首日1、6戰門票就售罄，今天比賽也將是中職總冠軍賽史上第12場觀眾人數破2萬人、洲際總冠軍賽第6場滿場比賽。
根據中職總冠軍賽歷史統計，率先取得1勝0敗的球隊，有85.7%的機率奪冠，兄弟隊史先取得1勝0敗、奪冠機率71.4%，但0勝1敗、奪冠機率0；獅隊總冠軍賽取得1勝0敗、奪冠機率百分百，但0勝1敗、奪冠機率僅有25%。
今天2隊力拚搶下具指標性意義的首戰，兄弟隊派出本季例行賽與獅對戰沒有敗績的洋投德保拉先發，獅隊派出聯盟勝投王洋投布雷克應戰。
兄弟隊此次總冠軍賽帶上2名老經驗野手周思齊、林智勝，林智勝本季一軍出賽機會雖然不多，但季末回到一軍、有適時表現帶起球隊士氣，總冠軍賽也有個人紀錄待推進。
林智勝總冠軍賽個人累計39得分、僅次於兄弟隊退役球星彭政閔的41得分，累計40打點，也僅次於獅隊老將高國慶的43分打點，都有機會改寫聯盟紀錄，個人累積14發全壘打則已經是聯盟紀錄，有機會再刷新。
獅隊43歲老將野手高國慶也要扮演穩定軍心的角色，個人總冠軍賽累計43打點、5犧牲飛球都是聯盟紀錄，總冠軍賽敲出2發滿貫砲，與張泰山、劉時豪並列聯盟最多，但累計10次雙殺打，也僅次於彭政閔的12次雙殺打聯盟紀錄。
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