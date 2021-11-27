日職／西川遙輝爆與教練爆不和？ 態度惡劣影片被瘋傳

新庄剛志接掌火腿後，立刻進行一連串改革，在季後也出清外野主力西川遙輝、大田泰示等人，誓言打造全新陣容。但近日傳出一則他與火腿教練疑似失和的影片，可能就是遭火腿釋出原因，這負面形象甚至可能會讓他在尋覓新東家之路多了一些阻礙。

從流出的影片中，坐在場邊的西川遙輝正看著一張紙，而打擊教練兼捕手的鶴岡慎試圖想與他對話，但他連頭都沒抬起來，還不耐煩的甩手要對方別碰他肩膀，眼神還顯露怒氣。影片一出，也引起不少日本網友反彈，直批「態度真差！」並認為可能是不被火腿續約的原因之一。

西川遙輝本季年薪2.4億日圓，但卻沒有繳出應有的水準，如果繼續待在火腿勢必會被大幅砍薪。日前火腿也讓他行使自由球員制度，開放他與其他球團自由交涉，去另尋更好的待遇。

火腿隨隊記者也針對此事談及西川，「西川雖稱不上優等，但他有很強好勝心，不太願意服輸，這點與山大王中田翔有點像。成為主力後，自我意識似乎更強烈。」但他也提到或許是誤會，因為西川跟後輩們都是良好的溝通，而且也常常看到他跟鶴岡慎互動不錯，不太會頤指氣使。