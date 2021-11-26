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中職／兄弟3菜鳥待命爭冠 陳琥帶著感恩的心
中信兄弟隊今年總冠軍戰28人名單中，扣掉外籍球員，陳琥、呂彥青、李聖裕都是首次入選，三人共同的想法都是「很興奮」，暫時感受不到緊張。
將李聖裕放進名單，總教練林威助指出，原因在於固定在一軍出賽，加上守備、打擊都不差，陳文杰若狀況好會優先先發，狀況不好就是李聖裕頂起來。
從2019年的自主培訓身分一路拚進總冠軍賽名單，李聖裕表示，這是對自己的肯定，能夠有這樣的成就，自己也滿開心的，「現在還不會緊張，明天就不知道了。」
得知進入28人名單，李聖裕興奮到想要偷偷自主加練，但最後決定還是照正常準備，「怕突然改了不適應。」賽前備戰，李聖裕要找學長請教不緊張的方法，「他們經驗比較多，問問怎樣可以平靜一點。」
今年季中選秀第一指名加入的呂彥青認為，自己才打了半個球季，身體較不疲勞，能夠進入28人名單也很興奮，「打職棒就是想要拿下最高榮譽，既然教練信任我，就拿出最好的表現」。
2016年第一指名的陳琥雖打過二軍總冠軍賽，但今年才首次入選一軍爭冠名單，他表示：「會帶著感恩的心，打出好表現，回饋給一路上幫助過我的人以及球迷。」不過一、二軍爭冠氛圍差很多，面對明天滿場球迷，陳琥說：「不會想太多，就是做自己該做的。」
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