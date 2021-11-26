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中職／7年6亞有壓力？周思齊：我來扛

聯合報 / 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟周思齊。圖／聯合報系資料照
中信兄弟周思齊。圖／聯合報系資料照

中信兄弟隊近8年第7次挑戰中職總冠軍，前6次鎩羽而歸，今年要再次扛起外界倍增的期盼，周思齊向學弟們說：「我來扛。」讓陳偉漢透直呼：「好溫暖。」

備戰明天開打的總冠軍賽，兄弟今天在台中洲際球場練習，結束後球員開會分享時，陳偉漢透露，周思齊的一番宣言，希望學弟們不要把這個壓力放在心上，畢竟過去可能未曾參與，今年就忘掉過去，重新開始。

聽到周思齊說要扛起壓力，陳偉漢說：「感覺好溫暖，都不冷了。」陳偉漢認為，如果一直去想著過去未奪冠的壓力，壓力就會像雪球般越滾越大。

陳偉漢上次在總冠軍賽出賽已是2014年，今年在球季尾聲被觸身球打到頭，對進入28人名單原本不抱期待，但是不斷地維持手感、肌力，到周三隊內賽回到場上，測試打擊狀況沒有問題。

陳偉漢在11月14日被觸身球打中，左耳縫了六針，隊內賽時包紮厚實，戴上頭盔多少有點影響，不過今天打擊練習換成較輕薄的包紮，他說：「動起來沒問題，隊內賽第一次打擊還是有點怕怕，第二次就好多了。」

對於頭部觸身球，陳偉漢之前在二軍也有過一次經驗，如何克服心魔？他說：「上次還有點害怕，這次就告訴自己，都過了。」今天陳偉漢也找了球隊的心理輔導老師深談，希望調整好打擊心態，「他也是提供一個方法，但只有自己能夠幫助自己」。

中信兄弟陳偉漢。圖／聯合報系資料照
中信兄弟陳偉漢。圖／聯合報系資料照

周思齊 中職

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