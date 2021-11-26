中職／周思齊、林智勝二老帶氣氛 林威助：像定心丸

中信兄弟隊近8年來第7次闖進總冠軍賽，陣中不少球員大賽經驗豐富，名單中仍帶上林智勝、周思齊兩名老將，總教練林威助認為，兩人就像「定心丸」，也能幫助休息室氛圍。

林智勝在總冠軍賽出賽44場、敲14轟都是史上第一，周思齊更是2010年兄弟封王班底唯一續戰者，林威助表示，兩人都可以帶領休息室氛圍，「因為是台灣大賽，不能夠綁手綁腳，無論是聲音的傳達、互相鼓勵，都滿重要的」。

周思齊認為，隊上滿多中生代都打過總冠軍賽，「經驗不錯啦，有一句話叫失敗為成功之母，過去好幾年失敗的經驗，現在球員的成長大家都有看到，期待他們」。

周思齊今年出賽機會少，打擊數據相較去年全面下滑，不過例行賽最後4場連續上壘，敲出4支安打，另有2次保送，周思齊表示：「打擊這邊就是盡力調到最好，去幫助球隊。」

今年再戰總冠軍賽，周思齊表示：「還是期待最終結果，總冠軍拿下來最重要。」中信兄弟隊史上次奪冠已是2010年，近8年第7次打進總冠軍賽，要終結乾旱期。