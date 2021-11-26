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黑豹旗／東體外野3帥有表現、王宇翔好投 首闖4強

中央社 / 新北26日電
黑豹旗青棒賽台東體中連2戰延長賽搶勝，26日8強賽與興大附農交手，「外野3帥」左外野鄭瑋翔（左起）、中外野顏大衛、右外野林日祥好表現串聯攻勢，延長賽第9局以12比6拿勝、闖進4強。 中央社
黑豹旗青棒賽台東體中連2戰延長賽搶勝，26日8強賽與興大附農交手，「外野3帥」左外野鄭瑋翔（左起）、中外野顏大衛、右外野林日祥好表現串聯攻勢，延長賽第9局以12比6拿勝、闖進4強。 中央社

黑豹旗青棒賽台東體中連2戰延長賽搶勝，今天8強賽與興大附農交手，外野3帥總計敲6支安打、串聯攻勢，王宇翔後援好投，延長賽第9局以12比6拿勝闖進4強，再推進隊史最佳成績。

2021年黑豹旗全國高中棒球大賽台東體中16強延長賽擊敗屏東高中、晉級8強，今天在三重棒球場與上屆季軍興大附農交手，也展現韌性。

比賽前6局打完，東體3比4落後，7局靠著左外野手鄭瑋翔二壘打送回追平分，兩隊7局打完兩隊4比4僵持不下，突破僵局制延長賽8局上，東體靠著高飛犧牲打先跑回1分，8局下興大附農靠著失誤跑回追平分。

延長賽9局上，東體靠著鄭瑋翔二壘打送回2分超前，也帶起球隊氣勢，東體單局5安、對方1次守備失誤，一口氣攻下7分大局，興大附農9局下追回1分，追分不及、吞下敗仗。

東體連2戰延長賽拿勝、再度推進黑豹旗隊史最佳成績，總教練陳峰岳表示，球員比較慢熱， 比賽到了6、7局開始打擊掌握比較好，面對打擊不錯的興大附農，先發投手林順捷有把分數壓下來，王宇翔後援4局沒有責失分，有凍結住分數，也是關鍵。

台東體中「外野3帥」左外野鄭瑋翔今天單場2安貢獻3分打點，中外野顏大衛單場3安1打點，右外野林日祥也有1安1打點好表現。陳峰岳表示，外野3名球員打擊都有不錯能力，畢業後也有想要挑戰職棒、此次黑豹旗表現不錯。

興大附農派出東體熟悉的對手張祖恩中繼，投6.1局失掉3分（2分責失分），用球數超過退場、表現不差。陳峰岳提到，過去與張祖恩交手，從其手中打下的分數都在2分之內，有猜到今天會上場，賽前有情蒐、今天陣中左打對其打得也不錯。東體4強將與平鎮高中交手，爭取冠軍戰門票。

黑豹旗 棒球 平鎮高中

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