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中職／兄弟3菜鳥外 林威助分享總冠軍賽初體驗心情

聯合報 / 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟隊總教練林威助。圖／聯合報系資料照
中信兄弟隊總教練林威助。圖／聯合報系資料照

中華職棒32年總冠軍賽明天將在台中洲際球場揭開序幕，中信兄弟隊今日在主場練習，總教練林威助第一次面對大賽，心情上沒有太大起伏。

今年是林威助首次執掌一軍兵符，就帶隊闖進總冠軍賽，明天開始要與統一獅隊進行7戰4勝賽事，爭取破除球隊自2010年後無冠的乾旱期，首戰選擇德保拉扛起先發，林威助表示：「他是先發投手裡面最穩定的，派他可能大家都預料得到。」

兄弟除了李聖裕、呂彥青、陳琥是第一次打總冠軍賽，林威助也是「初體驗」，他認為心情跟季賽開始時差不多，短期賽事要在第一場就把最好的調度拿出來，也期許球員展現最好的態度，拿下勝利。

去年兄弟在3勝1敗狀況下被獅隊翻盤，今年再相逢，林威助表示，7戰4勝下戰況難說，「有時候是一個氣勢、關鍵的時候戰術能不能做出來，平常練習就是多做，勝率才會提高。」

林威助 呂彥青 統一獅

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