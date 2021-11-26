快訊

超跑3惡少打傷大學生引公憤 道上放話要好好「照顧」

道瓊期指重挫近900點 南非新變種病毒疑慮持續發酵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／沒選官大元、羅傑斯 林威助解釋兩個原因

聯合報 / 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟總教練林威助第一次帶隊打總冠軍賽。圖／中信兄弟球隊提供，資料照
中信兄弟總教練林威助第一次帶隊打總冠軍賽。圖／中信兄弟球隊提供，資料照

中信兄弟隊昨晚公布總冠軍賽28人名單，拿下東山再起獎的官大元被視為一大遺珠，總教練林威助今天解釋，近況仍是短期賽重要考量，未選擇羅傑斯的原因則是對戰獅隊數據不佳。

林威助在跟各部門教練討論後，遴選出最終的28人名單，原則是「選擇現階段狀況比較好的」，助總肯定官大元上半季的表現以及對球隊的貢獻，但是下半季投得較掙扎，「跟部門教練討論後，短期比賽需要比較穩定、狀況好的投手」。

洋投選擇題中，刪掉羅傑斯、選擇華德茲則是考量對戰，羅傑斯本季對上獅隊3場先發、2場後援，防禦率高達7.64，戰績是0勝3敗，林威助表示：「羅傑斯雖然在後半段球隊需要時有貢獻，但對統一的數據沒那麼穩定。」

本土投手中，呂彥青、陳琥、鄭凱文季賽都是先發為主，但助總對於定位並未說死，「有討論到，但是要看戰況，再來考慮本土或外籍誰先發。」林威助指出，今年的先發投手沒有去年穩定，所以投手選擇比較多長中繼或是季賽先發的人選。

象魔力對戰獅隊中繼狀況較佳，但是否移往牛棚？助總也說得保守，「看情況，走一步算一步」。

林威助 官大元

延伸閱讀

中職／兄弟28人名單有林智勝 沒有羅傑斯、官大元

中職／一年前的約定 官大元東山再起背後感人

中職／羅傑斯腳傷不嚴重 兄弟本周有望4洋投搶冠

中職／教練溝通有礙再溝通 助總：調度終要知會總教練

相關新聞

中職／總冠軍首戰先發 雙冠王德保拉對勝投王布雷克

中華職棒總冠軍賽明天開打，首戰先發投手走「王道」路線，中信兄弟隊推出「雙冠王」德保拉，統一獅隊推出「勝投王」布雷克應戰，...

中職／沒選官大元、羅傑斯 林威助解釋兩個原因

中信兄弟隊昨晚公布總冠軍賽28人名單，拿下東山再起獎的官大元被視為一大遺珠，總教練林威助今天解釋，近況仍是短期賽重要考量...

中職／兄弟3菜鳥外 林威助分享總冠軍賽初體驗心情

中華職棒32年總冠軍賽明天將在台中洲際球場揭開序幕，中信兄弟隊今日在主場練習，總教練林威助第一次面對大賽，心情上沒有太大...

中職／連兩年哀兵姿態出擊 統一獅形勢比去年更嚴峻

台灣大賽象獅爭霸明天開打，統一獅傷兵潘武雄、古林睿煬、林子崴與唐肇廷無緣出征，加上例行賽最後8戰7敗，三壘、外野防線漏洞百出，近況低迷，大賽開打前利空出盡，統一連兩年都以哀兵姿態出擊，如果前兩戰作客洲

中職／獅象大戰風雲再起 場外嬌點誰與爭鋒？

2021中職球季季賽近日圓滿落幕。由於疫情，導致中職季中被迫停賽。如今直到秋末才結束正規賽季，本週才開始總冠軍賽，歪打正著又成為全球唯一還在進行職棒賽事。如此創舉堪稱空前，應該也是絕後。 然而這

日職／西武加薪3倍 吳念庭明年年薪2500萬日圓

日本職棒西武隊台灣好手吳念庭今年在一軍大活躍，也受到球團肯定，明年年薪上升到2500萬日圓（約台幣606萬元），跟今年的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。