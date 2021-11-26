中職／沒選官大元、羅傑斯 林威助解釋兩個原因

中信兄弟隊昨晚公布總冠軍賽28人名單，拿下東山再起獎的官大元被視為一大遺珠，總教練林威助今天解釋，近況仍是短期賽重要考量，未選擇羅傑斯的原因則是對戰獅隊數據不佳。

林威助在跟各部門教練討論後，遴選出最終的28人名單，原則是「選擇現階段狀況比較好的」，助總肯定官大元上半季的表現以及對球隊的貢獻，但是下半季投得較掙扎，「跟部門教練討論後，短期比賽需要比較穩定、狀況好的投手」。

洋投選擇題中，刪掉羅傑斯、選擇華德茲則是考量對戰，羅傑斯本季對上獅隊3場先發、2場後援，防禦率高達7.64，戰績是0勝3敗，林威助表示：「羅傑斯雖然在後半段球隊需要時有貢獻，但對統一的數據沒那麼穩定。」

本土投手中，呂彥青、陳琥、鄭凱文季賽都是先發為主，但助總對於定位並未說死，「有討論到，但是要看戰況，再來考慮本土或外籍誰先發。」林威助指出，今年的先發投手沒有去年穩定，所以投手選擇比較多長中繼或是季賽先發的人選。

象魔力對戰獅隊中繼狀況較佳，但是否移往牛棚？助總也說得保守，「看情況，走一步算一步」。