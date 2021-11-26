快訊

基隆捷運第一階段路線敲定 南港至八堵設「這13站」

元大、統一被駭買入港股主角「深藍科」 套現逾3700萬

黑豹旗／壽星鄭瑋翔當英雄 打擊進步畢業挑戰職棒

中央社 / 新北26日電
2021年第9屆黑豹旗全國高中棒球大賽8強戰26日持續展開，台東體中左外野手鄭瑋翔（左）正好迎接18歲生日，打擊發揮，單場貢獻2安3打點，皆是關鍵安打，率隊晉級4強。中央社
2021年第9屆黑豹旗全國高中棒球大賽8強戰26日持續展開，台東體中左外野手鄭瑋翔（左）正好迎接18歲生日，打擊發揮，單場貢獻2安3打點，皆是關鍵安打，率隊晉級4強。中央社

黑豹旗青棒賽8強台東體中左外野手鄭瑋翔今天過18歲生日，敲出追平安、超前安，單場2安3打點，率隊晉級4強，他自評高三打擊、抗壓進步，目標高中畢業挑戰職棒。

2021年黑豹旗全國高中棒球大賽8強今天在三重棒球場舉行，台東體中與興大附農交手，台東體中展現韌性，左外野手鄭瑋翔7局敲出追平安，延長賽第9局敲出超前比數安打，單場2安、3分打點，連2場延長賽都當英雄。

東體總教練陳峰岳表示，鄭瑋翔剛進到球隊時其實就表現不錯，高中3年進步很多，面對高張力比賽，需要一棒打回來時也展現抗壓性。

鄭瑋翔高一、高二還有蹲捕，也會上場投球，但後來因為捕手守備位置重疊，高三開始專注外野守備，他也比較喜歡外野守備，「比較好玩，喜歡那種撲壘追球的感覺。」

生日可以有好表現，鄭瑋翔表示有點開心，平時訓練時有特別練抗壓，延長賽不會緊張、很興奮，生日願望希望球隊成績可以再突破，也希望畢業後可以順利被選入職棒球隊。

鄭瑋翔先前打能高盃有開轟，被教練評價為中長程型的打者，他表示之前揮擊的節奏、揮棒軌跡不穩定，暑假教練有一直幫忙修正，感覺比較好，過去2年打擊並不突出，升上高三擊球率有提升，也希望可以穩定表現。

棒球 黑豹旗

延伸閱讀

黑豹旗／白河阮裕智球速進步24公里 畢業要挑戰中職選秀

黑豹旗／「校長」林華偉好投 以破150公里當選秀指標

黑豹旗／穀保有7人可投到145公里 對高一張峻瑋期待深

黑豹旗／林盛恩3安4打點 穀保連9屆晉4強

相關新聞

中職／總冠軍首戰先發 雙冠王德保拉對勝投王布雷克

中華職棒總冠軍賽明天開打，首戰先發投手走「王道」路線，中信兄弟隊推出「雙冠王」德保拉，統一獅隊推出「勝投王」布雷克應戰，...

中職／7年6亞有壓力？周思齊：我來扛

中信兄弟隊近8年第7次挑戰中職總冠軍，前6次鎩羽而歸，今年要再次扛起外界倍增的期盼，周思齊向學弟們說：「我來扛。」讓陳偉...

中職／沒選官大元、羅傑斯 林威助解釋兩個原因

中信兄弟隊昨晚公布總冠軍賽28人名單，拿下東山再起獎的官大元被視為一大遺珠，總教練林威助今天解釋，近況仍是短期賽重要考量...

中職／兄弟3菜鳥外 林威助分享總冠軍賽初體驗心情

中華職棒32年總冠軍賽明天將在台中洲際球場揭開序幕，中信兄弟隊今日在主場練習，總教練林威助第一次面對大賽，心情上沒有太大...

中職／兄弟3菜鳥待命爭冠 陳琥帶著感恩的心

中信兄弟隊今年總冠軍戰28人名單中，扣掉外籍球員，陳琥、呂彥青、李聖裕都是首次入選，三人共同的想法都是「很興奮」，暫時感...

中職／周思齊、林智勝二老帶氣氛 林威助：像定心丸

中信兄弟隊近8年來第7次闖進總冠軍賽，陣中不少球員大賽經驗豐富，名單中仍帶上林智勝、周思齊兩名老將，總教練林威助認為，兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。