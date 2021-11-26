黑豹旗／壽星鄭瑋翔當英雄 打擊進步畢業挑戰職棒

黑豹旗青棒賽8強台東體中左外野手鄭瑋翔今天過18歲生日，敲出追平安、超前安，單場2安3打點，率隊晉級4強，他自評高三打擊、抗壓進步，目標高中畢業挑戰職棒。

2021年黑豹旗全國高中棒球大賽8強今天在三重棒球場舉行，台東體中與興大附農交手，台東體中展現韌性，左外野手鄭瑋翔7局敲出追平安，延長賽第9局敲出超前比數安打，單場2安、3分打點，連2場延長賽都當英雄。

東體總教練陳峰岳表示，鄭瑋翔剛進到球隊時其實就表現不錯，高中3年進步很多，面對高張力比賽，需要一棒打回來時也展現抗壓性。

鄭瑋翔高一、高二還有蹲捕，也會上場投球，但後來因為捕手守備位置重疊，高三開始專注外野守備，他也比較喜歡外野守備，「比較好玩，喜歡那種撲壘追球的感覺。」

生日可以有好表現，鄭瑋翔表示有點開心，平時訓練時有特別練抗壓，延長賽不會緊張、很興奮，生日願望希望球隊成績可以再突破，也希望畢業後可以順利被選入職棒球隊。

鄭瑋翔先前打能高盃有開轟，被教練評價為中長程型的打者，他表示之前揮擊的節奏、揮棒軌跡不穩定，暑假教練有一直幫忙修正，感覺比較好，過去2年打擊並不突出，升上高三擊球率有提升，也希望可以穩定表現。