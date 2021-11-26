中職／總冠軍首戰先發 雙冠王德保拉對勝投王布雷克
中華職棒總冠軍賽明天開打，首戰先發投手走「王道」路線，中信兄弟隊推出「雙冠王」德保拉，統一獅隊推出「勝投王」布雷克應戰，也是兩隊今年的王牌投手。
德保拉今年防禦率1.77，加上遙遙領先全聯盟的187次三振，繼去年拿下三冠王後，今年例行賽這兩項也位居第一，賽季16勝作收，只差布雷克一場。
布雷克以17勝拿下本季中職勝投王頭銜，防禦率1.83、157次三振，兩項數據都僅次德保拉，也是去年統一獅隊封王的關鍵功臣，在首戰先發6局僅失1分，第五戰飆出完投完封勝，第七戰後援2局無失分。
搶下首戰勝利對兩對來說至關重要，過去獅象5次在總冠軍賽交戰，有4次是拿下第1勝的球隊奪冠，中信兄弟隊（含前身兄弟象）在總冠軍賽首戰只要輸球，還沒有拿下過冠軍。
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