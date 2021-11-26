黑豹旗／白河阮裕智球速進步24公里 畢業要挑戰中職選秀

黑豹旗青棒賽本屆唯一晉級8強的鋁棒球隊白河商工，今天與勁敵穀保家商交手，先發投手阮裕智5局失4分吞敗，表現不算差，高中球速進步24公里，明年畢業目標投入中職選秀。

2021年黑豹旗全國高中棒球大賽8強今天在三重棒球場舉行，白河商工拿鋁棒直闖8強，今天碰上北部青棒強權穀保家商，白河先發投手阮裕智比賽前半段展現不錯壓制力。

阮裕智今天總計用100球投5局被敲7支安打，投出4次四壞保送、1次三振，失掉4分責失分、表現不算差；白河終場以2比8輸球、8強止步。

白河總教練倪順一表示，前半段可以咬住比數、球員表現很好，後半段投手不穩定，外野守備也有點瑕疵，加上有攻勢時沒有把握比較可惜。

對傳統青棒強權扛先發，阮裕智表示不會緊張、平常心應戰，知道面對穀保不能失投，想辦法把球壓在邊邊角角，可以投幾局就投幾局，但控球沒有到理想的位置，表現不算滿意。

阮裕智透露，高一時最快球速僅120公里，靠著投加重球訓練，揮臂變得比較快、直球球速也提升很多，去年黑豹旗就投破140公里，目前最快球速144公里。

阮裕智今年高三，他表示明年畢業後會挑戰中職選秀，如果大學畢業才投入選秀，感覺就必須是即戰力，如果有機會，希望提前進到職棒體系養成。