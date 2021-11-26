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黑豹旗／「校長」林華偉好投 以破150公里當選秀指標

中央社 / 新北26日電
黑豹旗全國高中棒球棒大賽8強，穀保家商「校長」林華偉（圖）後援解危，3局無失分、表現是關鍵，率隊拿下勝利。 中央社
黑豹旗全國高中棒球棒大賽8強，穀保家商「校長」林華偉（圖）後援解危，3局無失分、表現是關鍵，率隊拿下勝利。 中央社

黑豹旗全國高中棒球棒大賽8強，穀保家商「校長」林華偉後援解危，3局無失分、表現是關鍵，率隊拿勝。他目前最快球速約148公里，也設下目標，飆破150公里當作投入選秀指標。

2021年黑豹旗青棒賽穀保家商8強與白河商工今天交手，穀保3局打完3比2領先，4局白河無人出局攻佔一、二壘，穀保換上林華偉登板，化解可能失分危機，林華偉總計投3局沒被敲出安打，投出4次三振、無失分，是總教練周宗志口中的關鍵。

周宗志表示，目前高三的林華偉高中階段進步很多，在隊內賽、之前立德盃、巨人盃出賽，最快球速有測到148公里，是球隊設定的先發投手，變化球的控制能力在高中階段算是突出，如果均速可以提升至144公里，明年畢業挑戰職棒選秀也不是不可能。

林華偉表示，今天第一次在危機時以中繼角色登板，第一局上去還沒有完全熱開，換局間有再調整一下，熱開後上去投起來也比較順，危機登板沒有想太多，先抓控球、想辦法把球投到邊邊角角，不要丟到紅中。

林華偉高中球速持續進步，但他表示，自己還有進步空間，不可能一直停在原地，對滑球、指叉球的控制能力有信心，很早就設下目標，在高三畢業前如果球速突破150公里，畢業後就會投入中職選秀，如果沒有，考慮先到大學磨練一年。

被問起如果接下來賽事表現亮眼，但球速沒有突破150公里，是否也會考慮選秀，林華偉笑說，就看之後賽事表現再評估。

穀保家商 球速 選秀

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