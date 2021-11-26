快訊

超跑3惡少打傷大學生引公憤 道上放話要好好「照顧」

道瓊期指重挫近900點 南非新變種病毒疑慮持續發酵

黑豹旗／穀保有7人可投到145公里 對高一張峻瑋期待深

中央社 / 新北26日電
穀保家商高一投手張峻瑋（前）少棒、青少棒時期就是備受關注的球員，國中最快球速140公里、升上高中後提升至145公里。26日黑豹旗後援1局無失分。 中央社
穀保家商高一投手張峻瑋（前）少棒、青少棒時期就是備受關注的球員，國中最快球速140公里、升上高中後提升至145公里。26日黑豹旗後援1局無失分。 中央社

穀保家商陣中投手有7人球速可以突破145公里，高一投手張峻瑋升上高中球速進步約5公里，今天黑豹旗後援1局無失分，總教練周宗志也透露，高三先發畢業後，張峻瑋是期待銜接的戰力。

穀保家商投手群有不錯的速度，陣中有5人球速可以突破147公里、高一投手也有2人球速可以投到145公里。高一投手張峻瑋少棒、青少棒時期就是備受關注的球員，國中最快球速140公里、升上高中後提升至145公里。

周宗志受訪表示，張峻瑋剛升上高中時適應沒有這麼好，但漸入佳境，不管速度、控球都改變很多，他國中是就是很穩定的投手，但剛進到球隊可能看到學長球速都不錯，也一直想要追求速度，有適時提醒，前幾個盃賽調整，慢慢找到控球的節奏。

張峻瑋是可投可打的好手，國中畢業原本有到日本打球的機會，但經過評估後決定留在台灣、進入穀保家商，他表示，進到高中後一開始也有兼練野手，但野手群競爭激烈，跟教練團討論後，也決定專注投球。

張峻瑋笑說，剛開始想要跟學長競爭、會想要催球速，教練有提醒有球速還是要準，有調整一下心態，配合重量訓練、球速有明顯的進步。

對於今天後援表現，張峻瑋表示，有觀察到白河商工的打者抓直球打很準，上場有調整快慢球速搭配、投出速差，收到不錯成效。

球速 穀保家商 黑豹旗

延伸閱讀

日常生活鞋品牌創業職人宋之凡 與高中生分享創業夢

黑豹旗／平鎮3投封鎖大溪 桃園內戰勝出晉級四強

MLB／陳偉殷後首端5年合約 馬林魚欲綁新魚王

中職／各隊投手不再哇哇叫 全聯盟全壘打數大減230支

相關新聞

中職／總冠軍首戰先發 雙冠王德保拉對勝投王布雷克

中華職棒總冠軍賽明天開打，首戰先發投手走「王道」路線，中信兄弟隊推出「雙冠王」德保拉，統一獅隊推出「勝投王」布雷克應戰，...

中職／沒選官大元、羅傑斯 林威助解釋兩個原因

中信兄弟隊昨晚公布總冠軍賽28人名單，拿下東山再起獎的官大元被視為一大遺珠，總教練林威助今天解釋，近況仍是短期賽重要考量...

中職／兄弟3菜鳥外 林威助分享總冠軍賽初體驗心情

中華職棒32年總冠軍賽明天將在台中洲際球場揭開序幕，中信兄弟隊今日在主場練習，總教練林威助第一次面對大賽，心情上沒有太大...

中職／周思齊、林智勝二老帶氣氛 林威助：像定心丸

中信兄弟隊近8年來第7次闖進總冠軍賽，陣中不少球員大賽經驗豐富，名單中仍帶上林智勝、周思齊兩名老將，總教練林威助認為，兩...

中職／連兩年哀兵姿態出擊 統一獅形勢比去年更嚴峻

台灣大賽象獅爭霸明天開打，統一獅傷兵潘武雄、古林睿煬、林子崴與唐肇廷無緣出征，加上例行賽最後8戰7敗，三壘、外野防線漏洞百出，近況低迷，大賽開打前利空出盡，統一連兩年都以哀兵姿態出擊，如果前兩戰作客洲

中職／獅象大戰風雲再起 場外嬌點誰與爭鋒？

2021中職球季季賽近日圓滿落幕。由於疫情，導致中職季中被迫停賽。如今直到秋末才結束正規賽季，本週才開始總冠軍賽，歪打正著又成為全球唯一還在進行職棒賽事。如此創舉堪稱空前，應該也是絕後。 然而這

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。