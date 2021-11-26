黑豹旗／穀保有7人可投到145公里 對高一張峻瑋期待深

穀保家商陣中投手有7人球速可以突破145公里，高一投手張峻瑋升上高中球速進步約5公里，今天黑豹旗後援1局無失分，總教練周宗志也透露，高三先發畢業後，張峻瑋是期待銜接的戰力。

穀保家商投手群有不錯的速度，陣中有5人球速可以突破147公里、高一投手也有2人球速可以投到145公里。高一投手張峻瑋少棒、青少棒時期就是備受關注的球員，國中最快球速140公里、升上高中後提升至145公里。

周宗志受訪表示，張峻瑋剛升上高中時適應沒有這麼好，但漸入佳境，不管速度、控球都改變很多，他國中是就是很穩定的投手，但剛進到球隊可能看到學長球速都不錯，也一直想要追求速度，有適時提醒，前幾個盃賽調整，慢慢找到控球的節奏。

張峻瑋是可投可打的好手，國中畢業原本有到日本打球的機會，但經過評估後決定留在台灣、進入穀保家商，他表示，進到高中後一開始也有兼練野手，但野手群競爭激烈，跟教練團討論後，也決定專注投球。

張峻瑋笑說，剛開始想要跟學長競爭、會想要催球速，教練有提醒有球速還是要準，有調整一下心態，配合重量訓練、球速有明顯的進步。

對於今天後援表現，張峻瑋表示，有觀察到白河商工的打者抓直球打很準，上場有調整快慢球速搭配、投出速差，收到不錯成效。