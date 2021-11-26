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黑豹旗／林盛恩3安4打點 穀保連9屆晉4強

中央社 / 新北26日電
黑豹旗全國高中棒球棒大賽8強穀保家商林盛恩（右）單場3安4打點，率隊以8比2拿勝、連9屆黑豹旗晉級4強。 中央社
黑豹旗全國高中棒球棒大賽8強穀保家商林盛恩（右）單場3安4打點，率隊以8比2拿勝、連9屆黑豹旗晉級4強。 中央社

黑豹旗全國高中棒球棒大賽8強穀保家商投手「校長」林華偉今天後援3局無失分，壓制白河商工打線，林盛恩單場3安4打點，率隊以8比2拿勝、連9屆黑豹旗晉級4強。

黑豹旗青棒賽8強今天在三重棒球場舉行，穀保家商與白河商工交手，穀保首局靠著劉俊緯及黃劼希接連安打、林佳緯選到保送攻佔滿壘，靠著高飛犧牲打跑回第1分。

白河3局上靠著單局4安、1次觸身球保送攻下2分，超前比數，穀保3局下靠著林盛恩適時三壘打送回追平分，再靠著朱靖恩適時安打添分、要回領先。

穀保5局靠著林盛恩安打多添1分，6局再靠著接連保送、盜壘跑回分數，林盛恩二壘打送回2分，再靠著失誤跑回團隊第8分，順利拿下比賽勝利。

穀保先發投手孫易磊總計投2.2局被敲5支安打，投出1次觸身球保送，失掉2分責失分、無關勝敗；邱緯綸中繼0.1局無失分、拿下勝投，林華偉後援3局飆4K、有效化解危機，沒有失分，張峻瑋後援1局無失分，替球隊守住勝利。

穀保總教練周宗志表示，今天投手群表現林華偉是關鍵，危機上來整體表現水準之內，林華偉本來是球隊設定的先發投手，但也有提醒今天可能需要後援登板。

孫易磊高中球速進步多，去年高一最快球速約141公里、今年最快可以投到147公里。周宗志表示，孫易磊的球速、直球控球都有進步，今天先發有給功課，希望變化球控球能力提升，搶好球數那顆球可以更穩定，但今天沒有做得很好。

穀保投打二刀流好手林盛恩，目前黑豹旗都是以打者身分出賽，也有亮眼表現，今天單場4打席上壘率百分百，首局選到保送，3局敲出三壘打、5局敲出一壘安打，6局敲出二壘打，單場3安貢獻4分打點。

穀保拿下今天比賽勝利、黑豹旗連9屆晉級4強，下一戰將與麥寮高中交手、爭取冠軍戰門票。

穀保家商 黑豹旗

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