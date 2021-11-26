日職／西武加薪3倍 吳念庭明年年薪2500萬日圓

日本職棒西武隊台灣好手吳念庭今年在一軍大活躍，也受到球團肯定，明年年薪上升到2500萬日圓（約台幣606萬元），跟今年的880萬日圓（約台幣213萬元）相比，成長約2.8倍，也讓吳念庭笑著說：「謝謝球團的評價。」

吳念庭在今年季初頂起西武隊主力缺陣時的空檔，上半季敲出2成72打擊率，雖然球季尾段有些下滑，最終以2成38打擊率作收，不過敲出10轟、48分打點，加上出賽130場，都是生涯新高，得點圈打擊率更是亮眼。

西武隊今年球季排名太平洋聯盟墊底，不過根據「日刊體育」報導，吳念庭仍獲得加薪肯定，總管渡邊久信表示，要是少了吳念庭在上半季的努力，球隊的狀況可能變得更糟。

今年球季結束後，吳念庭將照往例返台跟父親吳復連一起自主訓練，吳念庭表示：「今年在春訓重新調整打擊動作，有了好的成果，不過下半季的數字下滑，將是明年的課題。」