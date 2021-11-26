中職／象獅爭冠成史上最常見組合 搶首勝很關鍵

中華職棒總冠軍賽將在明天開打，中信兄弟隊與統一獅隊重演去年爭冠戲碼，這也是史上第6次象獅大戰，是所有對戰組合新高，去年已破紀錄的對戰場次也還可繼續推升。

兄弟、獅隊過去在總冠軍賽交手5次，至少都打到6場，1993年首次對決，兄弟以4勝2敗封王；兩隊接下來四次爭霸分別是2001、08、09和去年球季，全部都打滿7場，近3次都由獅隊獲勝。

也因為每次交手都幾乎打好打滿，兩隊在總冠軍賽累積對戰場次，突破中職紀錄，歷年交手34場比賽，剛好各拿17勝，今年拿下冠軍的隊伍，也將在對戰勝率取得上風。

這是獅隊打過的第16次總冠軍賽、象隊14次，原本象獅大戰與獅猿大戰（樂天桃猿隊含前身）五度在總冠軍賽交手，並列中職史上最多，加上今年，象獅爭霸確定成為總冠軍賽最常見組合。

對兩隊來說，搶下明天第1勝格外重要，過去5次交戰，有4次是拿下第1勝的球隊奪冠，包括去年統一獅隊先拿1勝後連吞3敗，在絕境中逆轉奪冠。