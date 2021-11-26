快訊

故宮南院置物櫃外觀像塔位？南院娓娓道來圖形紋飾來由

非洲南方紅色警戒！「準Nu變種」突襲全球耶誕節？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／象獅爭冠成史上最常見組合 搶首勝很關鍵

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊與統一獅隊重演去年爭冠戲碼，這也是史上第6次象獅大戰，是所有對戰組合新高。 聯合報系資料照
中信兄弟隊與統一獅隊重演去年爭冠戲碼，這也是史上第6次象獅大戰，是所有對戰組合新高。 聯合報系資料照

中華職棒總冠軍賽將在明天開打，中信兄弟隊與統一獅隊重演去年爭冠戲碼，這也是史上第6次象獅大戰，是所有對戰組合新高，去年已破紀錄的對戰場次也還可繼續推升。

兄弟、獅隊過去在總冠軍賽交手5次，至少都打到6場，1993年首次對決，兄弟以4勝2敗封王；兩隊接下來四次爭霸分別是2001、08、09和去年球季，全部都打滿7場，近3次都由獅隊獲勝。

也因為每次交手都幾乎打好打滿，兩隊在總冠軍賽累積對戰場次，突破中職紀錄，歷年交手34場比賽，剛好各拿17勝，今年拿下冠軍的隊伍，也將在對戰勝率取得上風。

這是獅隊打過的第16次總冠軍賽、象隊14次，原本象獅大戰與獅猿大戰（樂天桃猿隊含前身）五度在總冠軍賽交手，並列中職史上最多，加上今年，象獅爭霸確定成為總冠軍賽最常見組合。

對兩隊來說，搶下明天第1勝格外重要，過去5次交戰，有4次是拿下第1勝的球隊奪冠，包括去年統一獅隊先拿1勝後連吞3敗，在絕境中逆轉奪冠。

統一獅 中職 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／獅象大戰風雲再起 場外嬌點誰與爭鋒？

中職／總冠軍7菜鳥待命 林子豪拚史上第二年輕出賽野手

中職／兄弟28人名單有林智勝 沒有羅傑斯、官大元

中職／一年前的約定 官大元東山再起背後感人

相關新聞

中職／象獅爭冠成史上最常見組合 搶首勝很關鍵

中華職棒總冠軍賽將在明天開打，中信兄弟隊與統一獅隊重演去年爭冠戲碼，這也是史上第6次象獅大戰，是所有對戰組合新高，去年已...

中職／連兩年哀兵姿態出擊 統一獅形勢比去年更嚴峻

台灣大賽象獅爭霸明天開打，統一獅傷兵潘武雄、古林睿煬、林子崴與唐肇廷無緣出征，加上例行賽最後8戰7敗，三壘、外野防線漏洞百出，近況低迷，大賽開打前利空出盡，統一連兩年都以哀兵姿態出擊，如果前兩戰作客洲

中職／獅象大戰風雲再起 場外嬌點誰與爭鋒？

2021中職球季季賽近日圓滿落幕。由於疫情，導致中職季中被迫停賽。如今直到秋末才結束正規賽季，本週才開始總冠軍賽，歪打正著又成為全球唯一還在進行職棒賽事。如此創舉堪稱空前，應該也是絕後。 然而這

日職／西武加薪3倍 吳念庭明年年薪2500萬日圓

日本職棒西武隊台灣好手吳念庭今年在一軍大活躍，也受到球團肯定，明年年薪上升到2500萬日圓（約台幣606萬元），跟今年的...

日職／中田翔與前打教鬧不和 二軍再碰頭「恐又爆發衝突」

讀賣巨人野手中田翔，過去雖然是日本火腿隊的主砲，然而在球季中傳出暴力事件後，就被火速交易至巨人隊，但打擊成績依舊低迷。最近日本媒體更披露，指出他和打擊教練小笠原道大不和，未來雙方恐爆發新一波衝突。

日職／陽岱鋼離開巨人挑戰新舞台 日媒：美職也是可能選項

旅日台將陽岱鋼確定揮別待了五年的巨人隊，傳出有球隊有意網羅，讓他決定挑戰新的舞台，下一站會去哪？經紀公司暫不透露，不過日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。