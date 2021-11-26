日職／中田翔與前打教鬧不和 二軍再碰頭「恐又爆發衝突」

讀賣巨人野手中田翔，過去雖然是日本火腿隊的主砲，然而在球季中傳出暴力事件後，就被火速交易至巨人隊，但打擊成績依舊低迷。最近日本媒體更披露，指出他和打擊教練小笠原道大不和，未來雙方恐爆發新一波衝突。

根據日本媒體「NEWSポストセブン」報導，原火腿打擊教練小笠原道大在球季結束後，來到巨人二軍繼續擔任打教，正巧與中田翔重聚。然而卻有負責追蹤日本火腿隊的記者卻爆料，指出兩人過去在火腿時期，就已經產生不和。

該記者表示，小笠原曾經看不下去中田翔的行為，而出言責備中田。但包括栗山前監督等教練等人，其實對中田都有特別待遇，唯獨小笠原沒有這麼做。到了2021球季時，兩人的關係已經完全凍結，幾乎沒有互相對話過，在板凳上氣氛也變得相當尷尬。

火腿隊前打擊教練，現任巨人二軍打教小笠原道大。 圖／福耳提供

由於讀賣巨人陣中的主砲坂本勇人大中田翔一屆，使得轉隊到巨人的中田變得收斂許多。然而即使換了新環境，中田的表現卻始終不見起色，甚至還被批評為是害讀賣巨人丟掉冠軍的「戰犯」。在與養樂多的季後賽中，更是在九下兩出局時代打遭三振，成為終結讀賣巨人本年賽季的最後一位打者。

該記者分析，巨人在與養樂多的系列賽中，已經改成啟用大城卓三作為先發一壘，這代表中田在團隊中的信任度下降，甚至明年能不能站穩一軍都是問號。若是抑鬱不得志的中田，在二軍和結怨的小笠原碰頭，難保不會再度發生衝突事件。