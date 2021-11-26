中職／連兩年哀兵姿態出擊 統一獅形勢比去年更嚴峻

台灣大賽象獅爭霸明天開打，統一獅傷兵潘武雄、古林睿煬、林子崴與唐肇廷無緣出征，加上例行賽最後8戰7敗，三壘、外野防線漏洞百出，近況低迷，大賽開打前利空出盡，統一連兩年都以哀兵姿態出擊，如果前兩戰作客洲際無法拿下，很可能最多只打5戰，看好陣容整齊的中信兄弟以4勝1敗登頂封王。

台灣大賽兄弟帶了3名左投，包括王牌德保拉、象魔力和呂彥青，統一打線打不好左投早已不是秘密，兄弟必然會好好利用這3名左投對付統一，3人將有吃重角色，象魔力擔任後援投手威力優於先發，屆時很可能從牛棚出發伺機登板，如果統一打者無法突破兄弟3左投，前景難樂觀。

兄弟隊王牌投手德保拉本季對獅隊戰績12勝2敗、防禦率低到1.98，如何突破德保拉將是獅隊最頭痛的難題。 圖／中信兄弟隊提供

由於今年中職採低彈性的比賽用球，要打大分並不容易，守備重要性更被凸顯，兄弟防線穩定度優於統一，特別是三壘手王威晨守備率0.981更是出類拔萃，這正是統一的軟肋，林子豪、陳重廷守三壘各有隱憂，老將陳鏞基不可能打好打滿，如何排兵布陣考驗統一教練團智慧。

統一捨棄飛利士，帶3洋投布雷克、霸能、猛威爾，但猛威爾季末由於家庭因素表現大起大落，經常一局大崩盤，狀態已非昔日可比擬，屆時要如何運用是一大難題，如果猛威爾無法吃下大量局數，對牛棚將造成很大負擔，也會給其他先發投手人選胡智為、霸能沉重壓力。

洋投猛威爾是否能調整到較為正常的狀況？對統一獅隊的整體投手調度是相當重要的環節。 聯合報系資料照片

雖然統一看似居於劣勢，不過去年他們一整季都不被看好，甚至在台灣大賽1勝3敗逆境下完成世紀大逆轉，代表獅子軍絕對有打硬仗能耐，如今依舊被看衰，但若能放手一搏並不是沒有逆勢登頂的機會，就看選手臨場發揮。

而且，兄弟過去7年6度征戰台灣大賽皆鎩羽而歸，球迷戲稱「安心亞」、「6連亞」，此次征戰兄弟球員勢必背負龐大壓力，有非奪冠不可的使命，這可能讓兄弟球員打起來綁手綁腳，無法正常發揮，這一點可以從台灣大賽最近10場洲際主場輸9場可以看出；相較之下，統一球員壓力沒那麼大，平常心應戰或許能收到不錯戰果。

中信兄弟近6次總冠軍賽都敗北，今年又被看好，這會造成他們球員更為巨大的壓力。 聯合報系資料照片

兄弟陣容整齊，如果周思齊扛指定打擊，板凳還有林智勝、黃鈞聲待命代打，內、外野也有足夠兵源可替換，但要注意的是，詹子賢、陳文杰心理素質有成長空間，面臨大賽他們能否正常發揮值得觀察，否則容易形成攻勢斷層。

另外，鄭凱文今年雖拿下全聯盟本土投手最多的12勝，不過他從中繼轉先發首季投了爆量的130局，到了11月底體力勢必備受考驗，屆時要放先發還是中繼得視戰局而定，而且統一打者並不畏懼鄭凱文，今年對戰他24局打下14分，對戰頗有心得。

另一個觀察點是華德茲，今年他只對統一投1.1局，對戰樣本少，統一打者對他陌生，這是華德茲的隱性優勢，但他控球不穩不是秘密，統一打線如果耐心選球找到突破點，或許有機會將他擊倒，「外野三帥」陳傑憲、蘇智傑、林安可發揮好壞也左右戰局。

洋投華德茲有機會成為中信兄弟的秘密武器，但也可能是不穩定的破口，統一獅打線對他需要保持耐心仔細觀察。 圖／中信兄弟隊提供

兄弟近年台灣大賽多次被看好，包括2015年對桃猿、2016年對義大犀牛、去年對統一，但最終贏家都是對手，今年不少專家、球評普遍看好兄弟，但棒球迷人的地方就在這裡，不到最後一刻都不知道鹿死誰手，就像今年世界大賽應該也沒有太多人看好亞特蘭大勇士封王，雖然看好兄弟奪冠，但統一也絕非軟柿子。