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日職／瓊斯9局超前轟 歐力士背水一戰擊敗養樂多

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
瓊斯開轟助歐力士隊取勝。 擷圖自畫面
瓊斯開轟助歐力士隊取勝。 擷圖自畫面

日本大賽第5戰今天舉行，背水一戰的歐力士隊與養樂多隊三度戰平，靠著9局上瓊斯（Adam Jones）的一發超前轟，以6：5拿下寶貴勝利，將戰局延長，但仍以2勝3敗落後。

養樂多隊先發起攻勢，2局下一、三壘有人時，奧蘇納（Jose Osuna）的雙殺打敲回1分，歐力士隊在4局上吉田正尚、杉本裕太郎連續安打，打成1：1平手。

4局下村上宗隆的陽春砲為養樂多隊取得領先，不過6局上T-岡田的安打幫助歐力士隊追成2：2平手。

7、8局歐力士隊連續得分，反而取得3分領先，不料歐力士隊希金斯（Tyler Higgins）在8局下連投2次保送，隨後被山田哲人敲出一發3分追平砲。

9局上5：5平手局面，歐力士隊派出大聯盟生涯282轟的瓊斯上場代打，面對麥加夫（Scott McGough）在0好2壞下，敲出一發左外野全壘打，取得超前分。

歐力士隊9局下由平野佳壽守住勝利，拿下救援成功，8局上場踩煞車、抓到2個出局數的山岡泰輔拿下勝投，先發5.2局失2分的山崎福也則無關勝敗。

養樂多守護神麥加夫在例行賽拿下31次救援成功，排名中央聯盟第三，今年日本大賽也拿下2次救援成功，但是球隊吞下2敗都在他手上砸鍋。

歐力士 養樂多

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