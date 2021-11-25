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中職／總冠軍7菜鳥待命 林子豪拚史上第二年輕出賽野手

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊林子豪。圖／聯合報系資料照
統一獅隊林子豪。圖／聯合報系資料照

今年中華職棒總冠軍賽由衛冕軍統一獅隊再戰中信兄弟隊，今天28人名單公布有不少去年熟面孔，但也有7名本土球員要迎接總冠軍賽「初體驗」，李聖裕從自主培訓，一路拚進總冠軍賽名單，林子豪將是史上第五位未滿20歲的野手。

兄弟今年有3名總冠軍賽菜鳥，包括兩名選秀會第一指名，今年加盟的呂彥青，以及2016年的陳琥，李聖裕則是在2019年選秀會落選，該年以自主培訓方式加盟兄弟，力獲得回報，去年努成為合約所屬球員，今年更被納入總冠軍賽名單。

獅隊幾乎是去年封王的原班人馬，但也有4個菜鳥，總教練林岳平本來評估帶進總冠軍賽機會「5050（一半一半）」的胡智為，最終仍列入名單，另外張偉聖、林子豪、吳承諭也都將首次面對大賽氣氛。

林子豪更是今年最年輕球員，若能在27日第一場出賽，將成為史上第五位未滿20歲的總冠軍賽野手，以19歲又243天之齡，與味全龍隊王建強並列第二，最年輕是陳子豪的19歲又81天。

中信兄弟李聖裕。圖／聯合報系資料照
中信兄弟李聖裕。圖／聯合報系資料照

林子豪 李聖裕 選秀

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