中職／兄弟28人名單有林智勝 沒有羅傑斯、官大元

中華職棒32年總冠軍賽將在27日開打，連續兩年上演獅象大戰，統一獅隊、中信兄弟隊今天公布28人名單，兄弟洋投選擇德保拉、象魔力、華德茲，另外老將林智勝、周思齊也都在名單內。

兄弟在球季尾聲找來象魔力、華德茲一左一右兩大助力，加上「雙冠王」德保拉組成總冠軍賽戰力，選擇放棄羅傑斯；捕手除了高宇杰、黃鈞聲外，也將陳家駒放入名單。

官大元今年整季出賽49場、投了66局，防禦率收在3.14，獲選東山再起獎，但季末狀況不佳，未進入名單，空缺由今年僅在一軍出賽一場的吳哲源頂替。

兄弟兩老林智勝、周思齊也都帶進名單，林智勝在球季最後兩場敲出再見轟、逆轉滿貫砲，近況不錯，今年總冠軍賽還有史上最多打點、得分兩項紀錄可以挑戰，年滿40歲的周思齊將是總冠軍賽史上第7位超過40歲出賽的球員。

【中信兄弟隊28人名單】

投手（12名）：德保拉、象魔力、華德茲、廖乙忠、鄭凱文、李振昌、蔡齊哲、呂彥青、陳琥、謝榮豪、吳哲源、吳俊偉。

捕手（3名）：高宇杰、黃鈞聲、陳家駒。

內野手（7名）：王威晨、陳偉漢、林智勝、張志強、許基宏、江坤宇、岳東華。

外野手（6名）：陳子豪、李聖裕、陳文杰、周思齊、詹子賢、岳政華。