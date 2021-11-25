中職／兄弟28人名單有林智勝 沒有羅傑斯、官大元
中華職棒32年總冠軍賽將在27日開打，連續兩年上演獅象大戰，統一獅隊、中信兄弟隊今天公布28人名單，兄弟洋投選擇德保拉、象魔力、華德茲，另外老將林智勝、周思齊也都在名單內。
兄弟在球季尾聲找來象魔力、華德茲一左一右兩大助力，加上「雙冠王」德保拉組成總冠軍賽戰力，選擇放棄羅傑斯；捕手除了高宇杰、黃鈞聲外，也將陳家駒放入名單。
官大元今年整季出賽49場、投了66局，防禦率收在3.14，獲選東山再起獎，但季末狀況不佳，未進入名單，空缺由今年僅在一軍出賽一場的吳哲源頂替。
兄弟兩老林智勝、周思齊也都帶進名單，林智勝在球季最後兩場敲出再見轟、逆轉滿貫砲，近況不錯，今年總冠軍賽還有史上最多打點、得分兩項紀錄可以挑戰，年滿40歲的周思齊將是總冠軍賽史上第7位超過40歲出賽的球員。
【中信兄弟隊28人名單】
投手（12名）：德保拉、象魔力、華德茲、廖乙忠、鄭凱文、李振昌、蔡齊哲、呂彥青、陳琥、謝榮豪、吳哲源、吳俊偉。
捕手（3名）：高宇杰、黃鈞聲、陳家駒。
內野手（7名）：王威晨、陳偉漢、林智勝、張志強、許基宏、江坤宇、岳東華。
外野手（6名）：陳子豪、李聖裕、陳文杰、周思齊、詹子賢、岳政華。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言