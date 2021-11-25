中職／猛獅28人名單捨棄飛利士 高國慶、陳鏞基穩軍心

中華職棒總冠軍賽將在11月27日開打，連續兩年上演獅象大戰，統一獅隊、中信兄弟隊今天公布28人名單，獅隊洋投四選三，最終選擇捨棄飛利士。

統一獅隊投手一共帶進12人，洋投選擇題的結果，帶進布雷克、霸能、猛威爾，另外捕手除了主力林岱安、陳重羽外，也帶進8月13日後就未在一軍出賽的郭峻偉。

獅隊野手有兩名老將壓陣，43歲的高國慶若出賽，將超越郭源治的43歲30天，成為總冠軍賽史上第二年長出賽球員；38歲的陳鏞基則被視為獅隊今年三壘防區的解答。

統一獅隊另兩老，潘武雄因腿傷趕不上出賽、潘威倫也被割愛，而無法出賽的還有本土王牌古林睿煬，因恢復不理想決定不帶，而外野手唐肇廷則因昨天隊內賽導致阿基里斯腱受傷。

【統一獅隊28人名單】

投手（12名）：布雷克、霸能、猛威爾、王鏡銘、劉軒荅、江承峰、吳承諭、鄭鈞仁、陳韻文、江辰晏、施子謙、胡智為。

捕手（3名）：林岱安、陳重羽、郭峻偉。

內野手（8名）：高國慶、吳桀睿、林靖凱、郭阜林、林子豪、林祖傑、陳重廷、陳鏞基。

外野手（5名）：陳傑憲、蘇智傑、林安可、羅國龍、張偉聖。