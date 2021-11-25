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中職／一年前的約定 官大元東山再起背後感人

聯合新聞網 / 綜合報導
官大元(左)關懷偏鄉棒球。 擷圖自兄弟象臉書
官大元(左)關懷偏鄉棒球。 擷圖自兄弟象臉書

「你不來，那我自己去找你。」當官大元贏得今年中職東山再起獎的那一刻，他內心一定百感交集，忘不了一年前暑假在屏東二軍園區時與勞恩的約定。

一年前的暑假，新街國小少棒隊到屏東進行移地訓練，官大元也隨隊前往，並親自教學與分享比賽經驗談，並與一名少棒球員(勞恩)結下深厚淵源。當時官大元問及勞恩明年還要來嗎，他回，「沒有吧！明年要畢業了」，隨即官大元也回，「你不來，那我自己去找你。」如今承諾兌現，趁例行賽的練習空檔，前往台南探望已從新街畢業的勞恩兄弟檔，並向孩子們傳遞比賽經驗。

官大元也歷經棒球生涯低潮，其中被問道當換下場時，要如何調適心情，官大元有感而發向這些小球員精神喊話，「當你用盡百分之百的力量比賽，將自己能控制的事都做好，那麼就算有不好的結果也不會懊惱了。」將自身努力不懈精神傳遞下去。

當時那句話不只是鼓勵少棒球員們，也是對自己的激情，這一年「當你用盡百分之百的力量比賽」，才能獲得東山再的肯定，因為他要對這些小球員們最好的示範，而且要以最好的表現去找勞恩兄弟。

如今這些小球員們，希望中信兄弟能透過此精神，問鼎台灣大賽冠軍，擺脫「年年亞」的運勢

中信 屏東 台南 運勢

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