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中職／總冠軍首戰快賣光 象獅爭冠挑戰2萬人票房
中華職棒冠軍賽將在27日開打，握有假日主場優勢的中信兄弟隊今天中午開放前兩戰售票，首戰、第六戰都已近售罄，有望挑戰2萬人滿場。
中信兄弟隊今年拿下上半季冠軍，加上例行賽年度戰績排名第一，享有總冠軍賽第一、二戰及第六、七戰主場，都在六日舉行，也吸引球迷搶購。
根據球團表示，今天中午12點30分全面開放球迷購票，一小時內，第一戰的票房接近賣光，後續可能關係到封王的第六戰也近售罄，另外第二戰預售約1萬5000張、第七戰預售約1萬1000張，若打滿七場，票房收入十分可觀。
兄弟作為主場的台中洲際球場滿場人數為2萬人，去年因疫情關係僅開放78%，兄弟四場假日主場都賣出滿場的15600張。
今年有望繼2019年冠軍賽後，再次達到2萬人票房，當年由兄弟與Lamigo桃猿爭冠，在桃園舉行的首戰共有20010人進場，中職總冠軍史上第二高。
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