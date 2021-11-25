快訊

股民看過來！力積電抽中1張估賺2.5萬元 申購熱潮可望再起

能逃避身體免疫！新變異株Nu入侵亞洲 羅一鈞：香港發現一例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／總冠軍首戰快賣光 象獅爭冠挑戰2萬人票房

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

總冠軍首戰快賣光，象獅爭冠挑戰2萬人票房。 擷圖自兄弟象隊臉書
總冠軍首戰快賣光，象獅爭冠挑戰2萬人票房。 擷圖自兄弟象隊臉書
中華職棒冠軍賽將在27日開打，握有假日主場優勢的中信兄弟隊今天中午開放前兩戰售票，首戰、第六戰都已近售罄，有望挑戰2萬人滿場。

中信兄弟隊今年拿下上半季冠軍，加上例行賽年度戰績排名第一，享有總冠軍賽第一、二戰及第六、七戰主場，都在六日舉行，也吸引球迷搶購。

根據球團表示，今天中午12點30分全面開放球迷購票，一小時內，第一戰的票房接近賣光，後續可能關係到封王的第六戰也近售罄，另外第二戰預售約1萬5000張、第七戰預售約1萬1000張，若打滿七場，票房收入十分可觀。

兄弟作為主場的台中洲際球場滿場人數為2萬人，去年因疫情關係僅開放78%，兄弟四場假日主場都賣出滿場的15600張。

今年有望繼2019年冠軍賽後，再次達到2萬人票房，當年由兄弟與Lamigo桃猿爭冠，在桃園舉行的首戰共有20010人進場，中職總冠軍史上第二高。

中信兄弟 中職 中華職棒

延伸閱讀

中職／天威連線敲百安獲新衣 張泰山立下明年新約定

中職／王建民粉團「球棒哏」引熱議 小編澄清非本人發文

中職／考量球季過長讓球員休息 悍將取消秋訓

中職／總冠軍賽沒法到？中信兄弟推出南港直播派對

相關新聞

日職／陽岱鋼確定離開巨人 經紀公司：明年動向再說明

日本媒體「體育報知」今天報導，巨人隊旅日台將陽岱鋼成為自由契約球員，經紀公司也證實此事，明年動向等確定後再說明，巨人隊對...

中職／總冠軍首戰快賣光 象獅爭冠挑戰2萬人票房

中華職棒冠軍賽將在27日開打，握有假日主場優勢的中信兄弟隊今天中午開放前兩戰售票，首戰、第六戰都已近售罄，有望挑戰2萬人...

日職／立浪接帥印+積極留人 強龍將起不只台灣！

中日龍隊今年在中央聯盟倒數第二，只比墊底的橫濱DeNA稍好一點。不過這個季後他們陸續留下了合約到期的四棒主砲畢謝德（Dayan Viciedo）以及守護神馬丁尼茲（Raidel Martinez），牛

黑豹旗／麥寮1分險勝晉級四強 創隊史最佳

靠著辜茂碩、李智鈞聯手7局壓制，麥寮高中今天以3：2擊敗陽明高中，衝進2021年黑豹旗青棒賽四強，創下隊史最佳紀錄。

黑豹旗／平鎮3投封鎖大溪 桃園內戰勝出晉級四強

2021年黑豹旗全國青棒八強賽今天上演「桃園內戰」，平鎮高中與大溪高中捉對廝殺，平鎮前2局就攻下4分奠定勝基，加上三名投...

中職／天威連線敲百安獲新衣 張泰山立下明年新約定

味全龍郭天信、李凱威組成的「天威」連線，今年球季雙雙達成單季百安，不過卻造成打擊教練張泰山大失血，因為完成彼此間的約定，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。