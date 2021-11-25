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黑豹旗／平鎮3投封鎖大溪 桃園內戰勝出晉級四強
2021年黑豹旗全國青棒八強賽今天上演「桃園內戰」，平鎮高中與大溪高中捉對廝殺，平鎮前2局就攻下4分奠定勝基，加上三名投手林柏佑、林韶恩、陽念希聯手壓制，以4：2擊敗大溪，進入四強。
平鎮總教練吳柏宏表示，今天球隊在攻擊上對於變化球的掌握不夠好，不然應該分數差距應該可以再擴大，大溪基本動作跟守備都很穩定，也是很好的隊伍。
平鎮第1局就靠著張趙紘適時安打加上戰術掩護，攻下2分；第2局李勛傑、胡孟智接連安打，黃冠倫一棒擊出左外野二壘安打，帶有2分打點，也取得4：0領先。
大溪雖然在4、5局靠著林子峻與郭子昕適時安打，各添1分，但是平鎮投手陽念希關門2局無失分，先發投手林柏佑3.1局只被擊出1支安打，另外兩次觸身球以及3次三振，失掉1分非責失，林韶恩中繼1.1局，被擊出3支安打與1次保送，失1分，拿下勝投。
吳柏宏指出，今天本來有設定每一位投手的球數，就是希望四強戰保持每個投手都能出賽，林韶恩就是讓他上去調整，希望讓他找回以前的感覺。
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