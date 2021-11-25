中職／天威連線敲百安獲新衣 張泰山立下明年新約定

味全龍郭天信、李凱威組成的「天威」連線，今年球季雙雙達成單季百安，不過卻造成打擊教練張泰山大失血，因為完成彼此間的約定，張泰山特別帶兩人去血拼，添購的新衣算在泰山帳上。

張泰山原本針對選手設下不同目標，為鼓勵他們也許下達成就送衣服的承諾，結果郭天信今年敲出125支安打，另有22次盜壘，李凱威也有120支安打、22次盜壘演出，龍隊上一位單季120安、20盜以上的正是1998年的張泰山。

李凱威透露：「泰山教練給我的目標，就是百安，他說我如果達到了，就會送我一件衣服。」而郭天信則是笑說：「原本泰山教練要我敲6轟才有禮物，後來我去爭取，泰山教練才說我百安也有。」郭天信今年敲出5轟，距離原本目標也不遠。

味全龍郭天信（左）、李凱威（右）今年球季雙雙達成單季百安，打擊教練張泰山（中）依約定帶兩人去購衣血拼。

趁著秋訓之前，張泰山帶著李凱威與郭天信到YYsports竹科概念店血拼，履行送禮的承諾，張泰山說：「因為球隊明年就要開始經營新竹主場，想說趁著要下去斗六，順路帶小朋友來這間新型態的運動概念店買東西，也認識一下新竹的環境。」

原先約定兩人只有買衣服，但郭天信獲得11月MVP後，張泰山也順勢加碼，讓兩位子弟兵滿載而歸，張泰山也先約好，2人明年若能維持120安，一樣會有禮物。