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中職／王建民粉團「球棒哏」引熱議 小編澄清非本人發文

中央社 / 台北25日電
王建民粉絲團的小編澄清，「球棒梗」這則貼文並非王建民本人所發，也對發言不當道歉。 聯合報系資料照
王建民粉絲團的小編澄清，「球棒梗」這則貼文並非王建民本人所發，也對發言不當道歉。 聯合報系資料照

中職中信兄弟二軍投手教練王建民的非官方粉絲專頁臉書昨天貼出「幸好我只拿棒球和手套」引起熱議，今天粉絲專頁小編澄清，這則貼文並非王建民本人所發，也對發言不當道歉。

近來發生多起行車糾紛持球棒毆人事件，因此車上有球棒等武器將被註記，不過內政部長徐國勇日前表示，只有當警方臨檢發現車內有刀械、球棒或其他危險物品，且攜帶者有暴力、詐欺、地下錢莊、幫派組織背景者，才會予以註記，一般民眾進行運動等並不會註記。

王建民的非官方粉絲專頁臉書昨天貼了一篇「幸好我只拿棒球和手套」，引起眾多討論，也讓徐國勇在下方留言，「球棒是用來打球的，不是用來打人的，棒球是台灣的國球，王建民是台灣之光，與拿球棒行使暴力的不法分子，不能相提並論。」

王建民的非官方粉絲專頁小編今天貼文澄清，「昨天的貼文非王建民本人所PO，那則貼文只是小編Carrie突然想到的好玩時事哏，一時興起PO的投手版本設計對白，本意並非要酸任何人或是任何政策，只是輾轉得知這是很多棒球員聽聞此政策後，茶餘飯後瞎聊的玩笑話。」

小編說明，這個粉絲專頁是在2008年建立，一開始只是由幾個死忠球迷一起建立起來的地方，之後經由一些管道與王建民的經紀人取得聯繫，加上剛好王建民本人沒有任何屬於自己的官方粉絲頁，因此有些消息會藉由這個粉絲專頁發布。

小編也說：「因PO文時完全沒有料到這則貼文後來會燒這麼大，再次向大家道歉，身為20多萬粉絲追蹤的專頁管理者，未來會更謹慎發言。」

王建民 中職

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