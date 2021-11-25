黑豹旗／麥寮1分險勝晉級四強 創隊史最佳

靠著辜茂碩、李智鈞聯手7局壓制，麥寮高中今天以3：2擊敗陽明高中，衝進2021年黑豹旗青棒賽四強，創下隊史最佳紀錄。

麥寮1局上就靠著保送、失誤和鄭俊瑋的高飛犧牲打先馳得點，陽明緊急換上曾擊敗高苑工商的王牌投手舒治浩，不過麥寮在4局上仍靠著5支安打串連再添2分，張哲瑋、賴亮銘的安打各有1分打點，早早取得3：0領先。

麥寮先發投手辜茂碩前3局只因兩次保送讓對手上壘，不過4局下1出局後投出本場第3次保送，隨後退場休息，接手的李智鈞，登板被敲二壘打後又保送，結果因失誤丟掉2分，兩名投手各承擔1分失分。

不過李智鈞隨後回穩，未再讓對手越雷池一步，守住1分領先，總計3.2局被敲2支安打，失1分非責失，拿下勝投；辜茂碩則是3.1局未被敲安，丟掉1分責失。

麥寮高中過去在黑豹旗最佳成績是2017年第五屆的第七名，今天過了這關，確定締造隊史紀錄，下一場要對上穀保家商與白河商工的勝隊。

李智鈞守住麥寮領先 教頭稱讚抗壓力佳

【中央社／新北25日電】

2021年黑豹旗青棒賽，麥寮高中投手李智鈞。圖／中華棒協提供

黑豹旗高中棒球大賽麥寮高中今天擊敗陽明高中，前進4強寫下隊史最佳成績，後援投手李智鈞守住第4局危機，總教練楊博超稱讚抗壓力很好，李智鈞也滿意自己有守住球隊領先。

麥寮高中此戰在4局下一度遇到滿壘危機，後援投手李智鈞雖然受隊友失誤影響掉2分，但最後仍守住1分領先，總計用63球投3.2局，總計被敲2支安打，出現2次四死球，送出3次三振，失1分非責失，最終奪下勝投。

麥寮總教練楊博超表示，這場比賽勝利關鍵就是李智鈞，「他上去有守住滿壘壓力，不會因為壓力丟不進好球帶，反而更敢丟，這一點很好，投手教練也直接交給他投完，沒有要換人。」

李智鈞則表示，第4局登板時其實很緊張，加上遇到隊友失誤，「但後來想想，我已經打到這邊了，就什麼都不要怕。」李智鈞指出，今天自己狀況還可以，沒有讓球隊被逆轉，最後守住局面是最滿意的部分。

能幫助球隊打出隊史最佳成績，李智鈞說：「還滿開心的，我們準備那麼久、辛苦這麼久了，能打到這邊，覺得我們非常棒。」李智鈞目前最快球速135公里，以控球為主，並把直球當作伸卡球在投，因此球比較會跑、比較不好打，已經高三的他表示，未來會先上大學磨練球技。