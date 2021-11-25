中職／考量球季過長讓球員休息 悍將取消秋訓

中華職棒富邦悍將本來要在27日開始為期20天的秋訓，讓年輕球員訓練，不過悍將球團今天表示，考量到今年球季過長，為了讓球員有更多休息時間，決定取消秋訓。

中華職棒本季受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，一度停賽2個月，因此例行賽在21日才結束，除了打進總冠軍賽的中信兄弟及統一獅隊，其他3隊的球季都已經結束。

悍將本來預計在27日開始秋訓，為期約20天，以年輕球員為主。不過悍將在開打前2天決定取消秋訓，球團發布訊息表示，「考量今年賽季過長，為讓球員在季末有充足的休息時間，今年度將不進行秋訓，並規劃明年度將提早進行重訓體能營及春訓行程。」

悍將本季戰績不佳，上半季排名第4，下半季更是與樂天桃猿隊並列墊底，不過在最後拉出一波3連勝；悍將全年戰績54勝62敗4和、勝率4成66，排在第4名，僅優於味全龍隊。