中職／總冠軍賽沒法到？中信兄弟推出南港直播派對

中華職棒總冠軍賽將在27日開打,中信兄弟隊推出主場賽事直播派對,在27、28日於「B-SPACE」南港旗艦店舉行,推出「限量20組」雙人套票組,每組3280元,可獲得總冠軍賽贈品以及餐點等優惠,今天中午開賣。

中信兄弟球團表示,11月27至28日中信兄弟總冠軍賽主場賽事,將於「B-SPACE」南港旗艦店舉辦直播派對,推出「限量20組」雙人套票組,每組3280元,報名成功者可獲得冠軍賽贈品兩份(比照內野進場贈品)、店內飲品無限暢飲、美式餐點兩份及商品購買優惠。 ​

報名方式如下:

​

報名費用:雙人套票3,280元

​

每場報名組數:20組(每組人數為2人)

開放報名時間:11/25(四)中午12:00起至額滿為止(需於報名後12小時內完成繳費,逾時視同放棄)

​

活動時間:17:00開賽 16:00開始報到至比賽結束

​

活動內容:

●中信兄弟球員同款座椅觀賽體驗

●冠軍賽贈品:

11/27(六)「Light it up! 一心黃球衣」兩件(可選擇尺寸:M、2XL)+「Light it up! 水洗口罩」兩個

11/28(日)「Light it up! 榮光藍球衣」兩件(可選擇尺寸:M、2XL)+「Light it up! 水洗口罩」兩個

●店內飲品無限暢飲

●個人美式餐點兩份

●商品購買優惠(持季票/猛象會/艾樂粉8折、親子象85折、一般球迷9折)

●球員實戰打擊頭盔&親筆簽名球抽獎資格

​

報名網址:https://www.brothers.tw/club_join_event.php