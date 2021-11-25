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中職／總冠軍賽沒法到？中信兄弟推出南港直播派對

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒總冠軍賽將在27日開打，中信兄弟隊推出主場賽事直播派對。圖／中信兄弟隊提供
中華職棒總冠軍賽將在27日開打，中信兄弟隊推出主場賽事直播派對。圖／中信兄弟隊提供

中華職棒總冠軍賽將在27日開打，中信兄弟隊推出主場賽事直播派對，在27、28日於「B-SPACE」南港旗艦店舉行，推出「限量20組」雙人套票組，每組3280元，可獲得總冠軍賽贈品以及餐點等優惠，今天中午開賣。

中信兄弟球團表示，11月27至28日中信兄弟總冠軍賽主場賽事，將於「B-SPACE」南港旗艦店舉辦直播派對，推出「限量20組」雙人套票組，每組3280元，報名成功者可獲得冠軍賽贈品兩份（比照內野進場贈品）、店內飲品無限暢飲、美式餐點兩份及商品購買優惠。　​

報名方式如下：

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報名費用：雙人套票3,280元

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每場報名組數：20組（每組人數為2人）

開放報名時間：11/25(四)中午12:00起至額滿為止（需於報名後12小時內完成繳費，逾時視同放棄）

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活動時間：17:00開賽 16:00開始報到至比賽結束

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活動內容：

●中信兄弟球員同款座椅觀賽體驗

●冠軍賽贈品：

11/27(六)「Light it up! 一心黃球衣」兩件（可選擇尺寸：M、2XL）＋「Light it up! 水洗口罩」兩個

11/28(日)「Light it up! 榮光藍球衣」兩件（可選擇尺寸：M、2XL）＋「Light it up! 水洗口罩」兩個

●店內飲品無限暢飲

●個人美式餐點兩份

●商品購買優惠（持季票／猛象會／艾樂粉8折、親子象85折、一般球迷9折）

●球員實戰打擊頭盔＆親筆簽名球抽獎資格

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報名網址：https://www.brothers.tw/club_join_event.php

中信兄弟 中華職棒

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