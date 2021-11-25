中職／共勉之！猿隊野餐趴 阿強、陳乃榮來開唱
樂天桃猿隊感謝祭，12月4日舉辦最後一個主題趴「野餐趴」，除了開放桃園球場迎接球迷，28名球員到場同樂外，也找來「野球乾一杯」主持人阿強、歌手陳乃榮到場開唱。
阿強原本身分是龐克樂團「八十八顆芭樂籽」主唱，曾獲金音獎最佳現場演出獎、最佳搖滾專輯獎，近年因主持知名YoutTube頻道「野球乾一杯」而被棒球迷熟識，不少猿隊球員、Rakuten Girls常受邀擔任來賓，口頭禪「共勉之」成為網路流行用語。
陳乃榮曾演出《終極三國》中的「曹操」一角，以會長形象深植人心。近幾年演出「搭錯車」、「妖怪台灣」等音樂劇；又讓大家記起，除了演員，他是鋼琴彈唱、創作俱佳的歌手。
風格迥異的陳乃榮與阿強預計在野餐趴下午3時30分左右為10號隊友開唱，為樂天野餐趴增添更多色彩，目前已確定的還有總教練曾豪駒將率領林泓育、陳冠宇等28名球員到場舉辦簽名會。
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