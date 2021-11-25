快訊

海軍對美採購岸防魚叉被迫急付款 預算執行公開數據證實此事

46針大傷疤痛苦難抹滅 遭毆宋姓男大生今低調出院了

中職／共勉之！猿隊野餐趴 阿強、陳乃榮來開唱

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊感謝祭，12月4日舉辦最後一個主題趴「野餐趴」，邀請歌手陳乃榮開唱。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊感謝祭，12月4日舉辦最後一個主題趴「野餐趴」，邀請歌手陳乃榮開唱。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊感謝祭，12月4日舉辦最後一個主題趴「野餐趴」，除了開放桃園球場迎接球迷，28名球員到場同樂外，也找來「野球乾一杯」主持人阿強、歌手陳乃榮到場開唱。

阿強原本身分是龐克樂團「八十八顆芭樂籽」主唱，曾獲金音獎最佳現場演出獎、最佳搖滾專輯獎，近年因主持知名YoutTube頻道「野球乾一杯」而被棒球迷熟識，不少猿隊球員、Rakuten Girls常受邀擔任來賓，口頭禪「共勉之」成為網路流行用語。

陳乃榮曾演出《終極三國》中的「曹操」一角，以會長形象深植人心。近幾年演出「搭錯車」、「妖怪台灣」等音樂劇；又讓大家記起，除了演員，他是鋼琴彈唱、創作俱佳的歌手。

風格迥異的陳乃榮與阿強預計在野餐趴下午3時30分左右為10號隊友開唱，為樂天野餐趴增添更多色彩，目前已確定的還有總教練曾豪駒將率領林泓育、陳冠宇等28名球員到場舉辦簽名會。

樂天桃猿隊感謝祭，12月4日舉辦最後一個主題趴「野餐趴」，邀請龐克樂團「八十八顆芭樂籽」主唱阿強開唱。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊感謝祭，12月4日舉辦最後一個主題趴「野餐趴」，邀請龐克樂團「八十八顆芭樂籽」主唱阿強開唱。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿 陳冠宇 棒球

延伸閱讀

中職／樂天感謝祭 猿隊教頭率28球員野餐趴同樂

中職／霸林爵暴怒遭驅逐 曾總盼他還是要控制情緒

中職／開始懂得放大優點 曾總點名張閔勛明年主戰捕手

中職／林子崴對獅7局無失分 曾總：金價謀甘丹

相關新聞

日職／立浪接帥印+積極留人 強龍將起不只台灣！

中日龍隊今年在中央聯盟倒數第二，只比墊底的橫濱DeNA稍好一點。不過這個季後他們陸續留下了合約到期的四棒主砲畢謝德（Dayan Viciedo）以及守護神馬丁尼茲（Raidel Martinez），牛

中職／打線都有難題 象、獅尋解方

中職總冠軍賽後天將在台中開打，連續兩年上演獅象大戰，統一獅隊要解決對戰左投「苦手」難題，中信兄弟隊則要從季末的打擊低潮中...

中職／共勉之！猿隊野餐趴 阿強、陳乃榮來開唱

樂天桃猿隊感謝祭，12月4日舉辦最後一個主題趴「野餐趴」，除了開放桃園球場迎接球迷，28名球員到場同樂外，也找來「野球乾...

中職／古林睿煬狀況不佳獅割愛 唐肇廷受傷缺陣

統一獅隊備戰總冠軍賽，今日傳出2個壞消息，古林睿煬因身體恢復不理想遭割捨，唐肇廷則是隊內賽跌倒受傷，不只總冠軍賽不能打。...

日職／日本大賽養樂多聽牌 石川雅規奪勝史上第二老

41歲的石川雅規在日本大賽第4戰先發6局，被敲3支安打、失1分（非責失），幫助養樂多隊以2：1擊敗歐力士隊，取得3勝1敗...

中職／對兄弟左投「苦手」 獅有哪些可用之兵？

中職總冠軍賽將在27日開打，連續兩年上演獅象大戰，統一獅隊要抓緊本周最後練習時光，找出除了主力陳傑憲、林安可以外，對戰左...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。