獅象大戰風雲再起 場外嬌點誰與爭鋒？

2021中職球季季賽近日圓滿落幕。由於疫情，導致中職季中被迫停賽。如今直到秋末才結束正規賽季，本週才開始總冠軍賽，歪打正著又成為全球唯一還在進行職棒賽事。如此創舉堪稱空前，應該也是絕後。

然而這次中職總冠軍賽，又將上演兩支傳統球隊統一獅與中信兄弟互咬戲碼。根據兩隊過去31年裡於中職總冠軍賽5次交手紀錄，統一是以3冠之姿領先中信兄弟。兩軍上一季一直打到第七戰才分出勝負，如今又將短兵相接，所以說本屆冠軍將鹿死誰手，相信都會是球迷們所討論話題。

不過話說回來，中職近幾年風起雲湧，票房回溫，除了場內比賽話題不斷之外，場外「嬌點」可是令許多球迷們紛紛願意買票入場主要原因。

自從Lamigo桃猿隊啟用電子音樂應援與正妹女團於場邊帶動氣氛開始，中華職棒新聞版面儼然從過去球迷所熟知的體育版，延伸至娛樂版。為了不讓Lamigo獨領風騷，其他中職球團也開始跟進投入經營啦啦隊女團應援，然而經過多年效仿與耕耘，許多啦啦隊員都已經建立起深厚支持群眾，且圈粉無數，鐵粉人數與人氣甚至超過陣中職業選手。

就拿中信兄弟人氣女團Passion Sisters來說，早在年初一向公益拍賣活動裡，其中一位隊員希希實戰球衣就叫價超過10萬台幣！競標金額一舉超越許多職業球員所捐出義賣物品。陣中人氣成員，短今、峮峮、粿粿等，都是球迷，甚至非球迷都能夠叫出名字明星級人物。而上星期為Passion Sisters所發行每箱售價22500台幣的球員卡，開賣沒多久就宣告售完秒殺速度，再次證明啦啦隊女團魅力與吸金能力，早已遠超越許多職業球星。

上一季曾擔任Uni Girls隊長的妮可。妮可如今將會在總冠軍中遇上前東家。 擷圖自「Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊」臉書粉絲團

女團魅力展現，可從中職啦啦隊近來曾出現啦啦隊員轉隊，或是走馬換將所引發出粉絲不滿其母球團事件看出。現代球迷們對於中職球隊要求，不再拘限於場內球賽內容，就連場外觀賽氛圍都十分在意。而應援女團就是許多球迷願意掏錢享受入場觀賽的氣氛的原因之一。

由此可見，未來中職球團不能只單單把心思關注於經營選手方面，因為啦啦隊女團所衍生出相關收益，短期內即可成為球團另類金源，這對過去一直以來渴望提升入場觀眾與周邊效益的中職隊伍來說，何嘗不是一道捷徑？

而這次打進總冠軍戰兩支球隊的啦啦隊中，Passion Sisters裡就有不少團員都曾經是統一獅啦啦隊Uni Girls的一員，其中還包括上一季曾擔任Uni Girls隊長的妮可。妮可如今將會在總冠軍中遇上前東家，一時之間即成為另類的熱議話題。

在台灣球迷獨特看球與加油文化裡，從過去傳統敲鑼打鼓，再到現今電音女團熱歌勁舞，每一次的蚋變都給球迷朋友們帶來不同的臨場感受與看球氛圍。 擷圖自「Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊」臉書粉絲團

職業棒球永遠不缺的就是愛看熱鬧的球迷，未來如果有啦啦隊選秀，相信更能再次創造一次中職奇蹟，畢竟職業棒球需要就是話題與新聞，而漂亮女生永遠是新聞版面所愛追逐的焦點。女團應援雖然不是中職首創，但是在台灣球迷獨特看球與加油文化裡，從過去傳統敲鑼打鼓，再到現今電音女團熱歌勁舞，每一次的蚋變都給球迷朋友們帶來不同的臨場感受與看球氛圍，至於哪一種對於中職發展有利，從入場的觀眾數就可略知一二。