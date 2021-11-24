日職／日本大賽養樂多聽牌 石川雅規奪勝史上第二老

41歲的石川雅規在日本大賽第4戰先發6局，被敲3支安打、失1分（非責失），幫助養樂多隊以2：1擊敗歐力士隊，取得3勝1敗聽牌優勢，他也成為史上第二年長的日本大賽勝投投手。

石川雅規球速不快，卻能靠著控球、快慢搭配以及經驗，擾亂歐力士隊打者，唯一失分是在6局上，一壘有人時被宗佑磨敲出安打，加上右外野手桑塔納（Domingo Santana）漏球，讓跑者回來得分。

不過養樂多隊的第一分也是桑塔納打下，2局下他從歐力士隊先發投手山崎颯一郎手中敲出陽春砲。

石川雅規眼見要無緣勝投，還好6局下一、二壘有人時，養樂多隊歐蘇納（Jose Osuna）從比嘉幹貴手中敲安，打回超前分，讓石川重新獲得勝投資格。

23歲的山崎颯一郎先發5局失1分退場，石川雅規投得比他更長，石川表示，自己上場就是一個人次、一個人次，小心應付，加上球隊有著優秀的中繼投手，所以只要拿出最好的表現就可以。

石川雅規以41歲之齡在日本大賽拿下勝投，僅次於1950年每日獵戶座隊42歲的投手若林忠志，也是史上第一屆日本大賽。