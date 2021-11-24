中職／對兄弟左投「苦手」 獅有哪些可用之兵？

中職總冠軍賽將在27日開打，連續兩年上演獅象大戰，統一獅隊要抓緊本周最後練習時光，找出除了主力陳傑憲、林安可以外，對戰左投的突出人選，讓總教練林岳平不禁感嘆：「比較苦手（日文：劣勢）。」

獅隊今年對戰左投打擊率2成53，跟團隊打擊率2成60相差不打，不過範圍縮小到對戰中信兄弟隊左投，立刻下降到2成23，是對戰四隊中最低，是爭冠的不利因素。

獅隊去年打滿7場才逆轉奪冠，當時面對兄弟德保拉、米蘭達兩大先發左投，對戰打擊率僅1成97，今年米蘭達轉戰韓職，但德保拉維持高水準，林岳平表示：「今年多一個呂彥青，加上象魔力三人，再思考，練習的時候要怎麼協助選手。」

陳傑憲是今年獅隊少數有反擊能力的球員，對上兄弟左投打擊率高達3成68，林安可雖然對上兄弟左投打擊率2成26，不過單純對德保拉來說，有3成打擊率。

林岳平指出，陳傑憲、林安可是球隊中心，不會因是否對戰左投而影響出賽，「要看其他人有沒有對左投有能力，目前球隊這個環節比較少、也發揮得比較少，所以會比較苦手」。

獅隊在球季末拉上右打的羅國龍，不無尋找可用之兵的意外，對戰兄弟左投7打數3安打，林岳平表示，羅國龍的守備值得信賴，但是目前打擊狀況不理想，希望找到讓他發揮的時間點。

潘武雄是隱藏角色，今年對上兄弟左投6打數3安打，但已確定無法帶進總冠軍賽，林岳平說：「他本身就是好打者，只是目前近況真的沒辦法跑。」

另外新人林子豪對戰兄弟左投也有8打數3安打表現，也獲得林岳平肯定，然而卻也點出關鍵的一環，「子豪經驗上還不足，季後賽要看他能不能頂住壓力去表現」。