日職／立浪接帥印+積極留人 日本也有強龍將起！

中日龍隊今年在中央聯盟倒數第二，只比墊底的橫濱DeNA稍好一點。不過這個季後他們陸續留下了合約到期的四棒主砲畢謝德（Dayan Viciedo）以及守護神馬丁尼茲（Raidel Martinez），牛棚大將祖父江大輔、田島慎二也決定不行使FA權利、繼續留在中日，對於明年新接掌兵符的立浪和義來說是一個大禮物，屆時台日棒球都有可能會出現復活的強龍！

中日龍隊去年好不容易打進第三名，是繼2012年之後相隔8年再度擠身A級，曾經一度讓龍迷看到球隊重新復活的跡象。不過，才短短一年的光景，今年又退回原形，也使得与田剛監督退任，由前明星內野手立浪和義接任。

如果你以「2021最貧打」來定義，中日龍隊恐怕是最具代表性，也讓中日龍迷最不堪回首。監督從名投与田剛換成名打立浪和義，反映的正是中日龍隊今年最大的問題以及想要積極強化的弱點，那就是攻擊力。中日龍隊坐擁兩聯盟防禦率第一的投手群（防禦率3.22、失分469皆為第一），不過團隊攻擊力也是最弱，團隊打擊率0.237、總得分399都是最差，成了一支極端「投高打低」的球隊。

因此看中日龍的比賽，低比數成了日常。也正因為如此，柳裕也今年能夠投出11勝，到球季尾聲還保有爭奪勝投王的機會，以待在一支攻擊力貧弱的球隊狀況來說，他的勝投具有相當高的價值。

古巴籍守護神馬丁尼茲(中)確定續留，讓中日龍隊吞下一顆定心丸。 擷圖自中日龍官方推特

整個中日打線真正具有威脅性的只有四棒畢謝德（Dayan Viciedo），不過因為前後缺少好的打者掩護，加上被迫需要追求長打幫助球隊得分的反效果，大大影響他的打擊成績，今年只有0.275打擊率、17支全壘打、70分打點。而在他前面打第三棒的左打大島洋平其實原本是第一棒打者的類型，但因為陣中沒有更好的人選只好讓他打三棒，但如此一來前兩棒的上壘率就大幅下降，造成連鎖負面效應。老將福留孝介也是類似，原本將他擺在代打最合適也能對對手造成最大的威脅，但中日龍隊卻還是經常必須倚賴這名44歲的老將扛先發，嚴重突顯了戰力不足的問題。

在這個需要拯救打擊的時間點，換上立浪和義已是不可不為之策，加上他在退休超過10年之後還保有高人氣，身為龍隊OB想要幫助老東家重振的企圖心肯定相當強烈。立浪的新內閣找來的打擊教練是森野將彥、中村紀洋，過去都曾是強打，也都待過中日，被寄予厚望。不過，要靠更換打擊教練改造恐難立即收到成效，除了期待根尾昂（2018年第一指名）、石川昂彌（2019年第一指名）等年輕球員加速成長之外，今年找來的葛伯（Mike Gerber）只打了12場沒有全壘打、1分打點，是一大敗筆，因此當務之急還是補強夠力的洋砲來掩護畢謝德。他們能在年底留下已經有6年NPB資歷、3年合約即將到期的畢謝德，明年新的攻擊陣容有了雛形。在立浪和義的構想中，讓畢謝德打第六棒是最理想的打線，不過前提是必須找到夠力的新洋砲，因此關鍵在接下來的補強狀況如何。

中日龍隊打擊教練明年全面改組，能否幫助2018年選秀第一指名的好手根尾昂脫胎換骨，將是成敗關鍵。 擷圖自中日龍官方推特

接下來中日龍隊必須留住的是又吉克樹這名強力FA中繼投手。拿下全隊第一36個中繼點的又吉克樹薪資只有C等級，對各隊有相當高的吸引力，只要投身FA市場勢必炙手可熱。中日龍隊明年想要振衰起敝，除了拯救打擊之外，還必須維持住投手戰力上的優勢，因此必須全力留人。

立浪和義上任之後要面對的問題還不少，近10年只有2次進入A級，最近9年有8度敗多於勝，顯見要改造球隊體質必須花一番工夫。中日龍隊去年雖然打進A級，不過由於去年央聯取消季後賽的緣故，因此沒有季後賽可打，上一次打季後賽已經是2012年，是日職12球團中距離季後賽最遙遠的球隊。

不過即使如此，中日龍隊球迷也不必失望！看看去年兩聯盟墊底球隊歐力士、養樂多，今年雙雙奪下聯盟優勝，目前正在角逐日本職棒總冠軍。中日有強大的投手戰力，目前成功在季後留住多名主力，跟去年底養樂多展現誠意留下山田哲人、小川泰弘、石山泰稚等投打主力的狀況類似，因此只要立浪和義能夠重整好球隊，搭配球團的大力補強，強龍絕對有本錢脫胎換骨成為「2022版的養樂多」。