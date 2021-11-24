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中職／今晚吃雞！餅總為獅隊洋將送上火雞大餐

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中職總冠軍賽11月底才開打，統一獅隊總教練林岳平為外籍教練、選手帶來火雞大餐，慶祝感恩節。圖／統一獅隊提供
中職總冠軍賽11月底才開打，統一獅隊總教練林岳平為外籍教練、選手帶來火雞大餐，慶祝感恩節。圖／統一獅隊提供

中華職棒總冠軍戰將於27日開打，面對今年漫長球季，外籍洋將、教練願意拚到最後一刻，統一獅隊總教練林岳平特別安排火雞大餐，在感恩節前慰勞外籍選手辛勞，「讓他們覺得不孤單。」

獅隊與中信兄弟隊連兩年爭冠，今晚在台南球場舉行紅白對抗賽，調整投打狀況，林岳平準備驚喜，在球團協助下，跟五星級酒店合作，送來「感恩節火雞禮籃」，讓外籍球員有家的感覺。

林岳平表示：「謝謝這些外籍教練、選手長期來台灣為獅隊效力，帶給球隊實質幫助，今年因為疫情影響，導致洋將無法歸國和家人過度感恩節，當初有這個構想也希望讓他們有家的感覺，讓他們覺得不孤單。」

感恩節對於北美來說是家人團聚的日子，美國感恩節是11月第4個星期四、加拿大感恩節是10月第2個星期一。布雷克表示：「雖然加拿大的感恩節在上個月就過了，但也謝謝總教練的用心，真的有家的感覺，這是一個很棒的驚喜。」

中職總冠軍賽11月底才開打，統一獅隊總教練林岳平為外籍教練、選手帶來火雞大餐，慶祝感恩節。圖／統一獅隊提供
中職總冠軍賽11月底才開打，統一獅隊總教練林岳平為外籍教練、選手帶來火雞大餐，慶祝感恩節。圖／統一獅隊提供

林岳平 統一獅 中信兄弟

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