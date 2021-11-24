中職／今晚吃雞！餅總為獅隊洋將送上火雞大餐

中華職棒總冠軍戰將於27日開打，面對今年漫長球季，外籍洋將、教練願意拚到最後一刻，統一獅隊總教練林岳平特別安排火雞大餐，在感恩節前慰勞外籍選手辛勞，「讓他們覺得不孤單。」

獅隊與中信兄弟隊連兩年爭冠，今晚在台南球場舉行紅白對抗賽，調整投打狀況，林岳平準備驚喜，在球團協助下，跟五星級酒店合作，送來「感恩節火雞禮籃」，讓外籍球員有家的感覺。

林岳平表示：「謝謝這些外籍教練、選手長期來台灣為獅隊效力，帶給球隊實質幫助，今年因為疫情影響，導致洋將無法歸國和家人過度感恩節，當初有這個構想也希望讓他們有家的感覺，讓他們覺得不孤單。」