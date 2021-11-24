日職／日媒選隱藏版MVP 吳念庭、宋家豪都入選

日本媒體「週刊棒球」選出今年球季各隊隱藏MVP，西武隊吳念庭、樂天隊宋家豪表現優異，兩名台將都獲得肯定。

吳念庭今年頂起西武隊主力缺陣時的戰力空檔，上半季敲出2成72打擊率，雖然球季尾段有些下滑，最終以2成38打擊率作收，不過敲出10轟、48分打點，加上出賽130場，都是生涯新高。

「週刊棒球」指出，吳念庭今年上半季得點圈打擊率尤其出色，但生涯第一次完整出賽，下半季有些「失速」，不過9月打擊率回升到2成79，相信是一大收穫，「要證明今年表現不是曇花一現，明天要繼續穩定先發」。

樂天隊今年穩固的牛棚是打出A段班戰績的重點，從其中選出「隱藏MVP」的話，創下台將最多63場出賽的宋家豪入選，他今年拿下3勝3敗，24次中繼以及7次救援，防禦率2.23．

宋家豪在松井裕樹受傷後接下終結者的工作，對球隊幫助很大，雖然也有救援失敗，不過監督石井一久並未責怪，他在日職的活躍表現也激勵台灣球迷。